اطلاق نار في بعلبك.. اليكم ما جرى

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تطور اشكال في محلة البساتين بين ال وآل الزكرى، الى اطلاق نار، من دون وقوع اصابات بحسب ما افادت مندوبة " ".وأشارت المعلومات الى ان الاشكال أتى على خلفية فقدان فتاة من آل رمضان منذ حوالي الاسبوعين.