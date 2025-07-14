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لبنان

اطلاق نار في بعلبك.. اليكم ما جرى

Lebanon 24
14-07-2025 | 03:24
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تطور اشكال في محلة البساتين بعلبك بين ال رمضان وآل الزكرى، الى اطلاق نار، من دون وقوع اصابات بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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وأشارت المعلومات الى ان الاشكال أتى على خلفية فقدان فتاة من آل رمضان منذ حوالي الاسبوعين.
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