قائد الكتيبة الإيطالية - المنصوري بحث مع رئيس بلدية مجدل زون تعزيز التعاون والتواصل

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التقى - مركز ، التابعة لقطاع اليونيفيل العقيد جياكومو تريكازي، رئيس بلدية مجدل زون يوسف الشحيمي، في حضور البلدية ، وتم البحث في تعزيز التعاون والتواصل مع السلطات المحلية، وفي الملحّة للبلدة ، بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية نتيجة الأحداث الأخيرة.وتوقف الشحيمي عند الصعوبات المالية التي تواجهها البلدية، لافتا الى ان "البلدية باشرت بالتعاون مع بالقيام بأعمال تنظيف واسعة النطاق، لإزالة النفايات والأنقاض من القرية، استعدادًا للعودة المتوقعة للمواطنين الذين يزداد عددهم في الصيف"، مؤكدا "أهمية استمرار وجود الكتيبة الإيطالية، التي تحظى بتقدير كبير لالتزامها المستمر بدعم السكان المحليين".عقب الاجتماع، تم تقديم هبة في ، لصالح مستوصف البلدة في حضور اعضاء من ومن أبناء البلدة، فيما أقام الفريق الطبي التابع للكتيبة الإيطالية يوما طبيّا.اشارة الى ان هذه الأنشطة تعكس الكتيبة الإيطالية، بقيادة القطاع الغربي لليونيفيل في شمع، بدعم استقرار المجتمعات المحلية في .