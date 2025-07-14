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لبنان

قائد الكتيبة الإيطالية - المنصوري بحث مع رئيس بلدية مجدل زون تعزيز التعاون والتواصل

Lebanon 24
14-07-2025 | 03:28
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التقى قائد الكتيبة الإيطالية - مركز المنصوري،  التابعة لقطاع اليونيفيل الغربي العقيد جياكومو تريكازي، رئيس بلدية مجدل زون يوسف الشحيمي، في حضور نائب رئيس البلدية محمد دياب، وتم البحث في تعزيز التعاون والتواصل مع السلطات المحلية، وفي القضايا الملحّة للبلدة ، بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية نتيجة الأحداث الأخيرة.
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وتوقف الشحيمي عند الصعوبات المالية التي تواجهها البلدية، لافتا الى ان "البلدية باشرت بالتعاون مع المجتمع المحلي بالقيام بأعمال تنظيف واسعة النطاق، لإزالة النفايات والأنقاض من القرية، استعدادًا للعودة المتوقعة للمواطنين الذين  يزداد عددهم في الصيف"،  مؤكدا "أهمية استمرار وجود الكتيبة الإيطالية، التي تحظى بتقدير كبير لالتزامها المستمر بدعم السكان المحليين".

عقب الاجتماع، تم تقديم هبة في مبنى البلدية، لصالح مستوصف البلدة في حضور اعضاء من المجلس البلدي ومن أبناء البلدة، فيما أقام الفريق الطبي التابع للكتيبة الإيطالية يوما طبيّا.

اشارة الى ان هذه الأنشطة تعكس التزام الكتيبة الإيطالية، بقيادة القطاع الغربي لليونيفيل في شمع، بدعم استقرار المجتمعات المحلية في جنوب لبنان.
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