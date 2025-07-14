اقفال ملحمة في دورس.. هذا ما كانت تبيعه

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دهمت قوة من مخفر ملحمة تعود للمواطن “ن. ع.” تقع عند مفترق بلدة عدوس، حيث ضُبط مع ابنه متلبّسين بذبح ثمانية خراف نافقة، حيث تمّ توقيفهما واقتيادهما إلى نظارة قصر عدل بعلبك لمتابعة التحقيق، بحسب ما افادت مندوبة " ".كما أوقفت القوى الأمنية عدد من العاملين في الملحمة، جميعهم من الجنسية ، بانتظار اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقّهم.