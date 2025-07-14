Advertisement

لبنان

اقفال ملحمة في دورس.. هذا ما كانت تبيعه

Lebanon 24
14-07-2025 | 03:25
A-
A+
Doc-P-1391024-638880860094178601.jpg
Doc-P-1391024-638880860094178601.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دهمت قوة من مخفر بعلبك ملحمة تعود للمواطن “ن. ع.” تقع عند مفترق بلدة عدوس، حيث ضُبط مع ابنه متلبّسين بذبح ثمانية خراف نافقة، حيث تمّ توقيفهما واقتيادهما إلى نظارة قصر عدل بعلبك لمتابعة التحقيق، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement
كما أوقفت القوى الأمنية عدد من العاملين في الملحمة، جميعهم من الجنسية السورية، بانتظار اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقّهم.
 
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء المصري: مقاومة حريق سنترال رمسيس كانت ملحمة واتخذنا إجراءات للتعامل مع تأثر خدمات الاتصالات
lebanon 24
14/07/2025 14:07:38 Lebanon 24 Lebanon 24
إقفال مطعم لبيع الفروج
lebanon 24
14/07/2025 14:07:38 Lebanon 24 Lebanon 24
عصابة تبيع ذهبًا مزيفًا ومغشوشًا.. هذا ما حلّ بها (صورة)
lebanon 24
14/07/2025 14:07:38 Lebanon 24 Lebanon 24
مدارس في النبطية ومنطقتها أقفلت أبوابها
lebanon 24
14/07/2025 14:07:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2025-07-14
06:58 | 2025-07-14
06:57 | 2025-07-14
06:51 | 2025-07-14
06:49 | 2025-07-14
06:39 | 2025-07-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24