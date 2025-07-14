الصباح من بعبدا: دولة الكويت لا تنسى مواقف لبنان الداعمة لها في مختلف المحطات

استقبل رئيس الجمهورية العماد عون النائب الأول لرئيس الشيخ فهد يوسف الصباح في .

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وفور انتهاء اللقاء، قال الكويتي: "نقلت إلى فخامة الرئيس تحيات سمو أمير وجئت لأؤكد دعم دولة للبنان وشعبه في كل الظروف".

وأضاف: "تحدثنا في الجانب الأمني، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين على مختلف المستويات".

وتابع قائلاً: "العلاقة بين والكويت هي الأقرب، وتجمعنا روابط تاريخية وأخوية متينة".

وقال: "دولة الكويت لا تنسى مواقف لبنان الداعمة لها في مختلف ".



