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لبنان

الصباح من بعبدا: دولة الكويت لا تنسى مواقف لبنان الداعمة لها في مختلف المحطات

Lebanon 24
14-07-2025 | 03:36
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استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح في قصر بعبدا
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وفور انتهاء اللقاء، قال رئيس مجلس الوزراء الكويتي: "نقلت إلى فخامة الرئيس تحيات سمو أمير دولة الكويت وجئت لأؤكد دعم دولة الكويت للبنان وشعبه في كل الظروف".
 
وأضاف: "تحدثنا في الجانب الأمني، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين على مختلف المستويات".
 
وتابع قائلاً: "العلاقة بين لبنان والكويت هي الأقرب، وتجمعنا روابط تاريخية وأخوية متينة". 
 
وقال: "دولة الكويت لا تنسى مواقف لبنان الداعمة لها في مختلف المحطات". 
 
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