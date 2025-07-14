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لبنان

في اليوم الرابع من الامتحانات الرسمية.. صورة لافتة في احد المراكز

Lebanon 24
14-07-2025 | 03:40
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انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لتلميذ يصطحب معه مروحة  بسبب شدة الحرّ في اليوم الرابع قبل الأخير من إمتحانات شهادة الثانوية العامة.
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