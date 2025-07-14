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لبنان

مخزومي هنأ بالعيد الوطني الفرنسي: فرنسا لم تتوانَ يوماً عن دعم استقرار وطننا

Lebanon 24
14-07-2025 | 03:50
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كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "إكس":
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"بمناسبة العيد الوطني الفرنسي، أتوجّه للرئيس إيمانويل ماكرون وللشعب الفرنسي العزيز، بأطيب التمنيات بدوام التقدم والازدهار والاستقرار. فرنسا التي تجمعها بلبنان علاقة عميقة وراسخة من الصداقة والتعاون، لم تتوانَ يوماً عن دعم استقرار وطننا ووحدته وسيادته، ومساندة الشعب اللبناني في مختلف الظروف والمِحَن".
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