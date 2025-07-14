مخزومي هنأ بالعيد الوطني الفرنسي: فرنسا لم تتوانَ يوماً عن دعم استقرار وطننا

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"بمناسبة العيد الوطني الفرنسي، أتوجّه للرئيس وللشعب الفرنسي ، بأطيب التمنيات بدوام التقدم والازدهار والاستقرار. التي تجمعها بلبنان علاقة عميقة وراسخة من الصداقة والتعاون، لم تتوانَ يوماً عن دعم استقرار وطننا ووحدته وسيادته، ومساندة الشعب اللبناني في مختلف الظروف والمِحَن".