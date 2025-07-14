Advertisement

لبنان

بهية الحريري التقت وفد تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا والجوار

Lebanon 24
14-07-2025 | 03:51
A-
A+
Doc-P-1391044-638880871386570965.png
Doc-P-1391044-638880871386570965.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبلت رئيسة مؤسسة الحريري بهية الحريري في مجدليون، وفدا من تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا والجوار برئاسة ماجد حمتو، وتم البحث في أوضاع المدينة، وكان تأكيد مشترك على "أهمية تظافر جهود الجميع فيها من اجل معالجة المشكلات التي تعانيها ووضعها على سكة النهوض من جديد".
Advertisement

بداية، رحبت الحريري بالوفد مؤكدة "أهمية العلاقة التكاملية بين البلدية والمجتمع الأهلي في حمل قضايا المدينة، وان هذا يجب أن يبقى يشكل عامل قوة ودعما للعمل البلدي".

من جهته قال حمتو: "كانت جولة أفق حول قضايا المدينة وخصوصا الخدماتية والاجتماعية وبعض الشؤون العامة، وأكدنا العلاقة الإستراتيجية بين تجمع المؤسسات الأهلية وبين بلدية صيدا ، وعلى التعاون الدائم معها لما فيه مصلحة المدينة".

وشدد على  أن "ما أثير من ضجة حول موضوع مكتب التجمع في بلدية صيدا أصبح وراءنا"، وقال: "علاقتنا مع بلدية صيدا ليست محصورة ولا يختصرها مكتب أو مكان، ونحن قادرون وحريصون دائماً على التواصل والتعاون معها من أجل إيجاد حلول لأية مشكلة، لأننا نؤمن بالتكامل بين البلدية كسلطة محلية وبين المجتمع الأهلي، وصيدا قدمت ولا تزال نموذجا ناجحا ومميزا في هذا المجال من خلال الشراكة بين البلدية والمجتمع المدني وتجمع المؤسسات وهذا امر نعتز به".
مواضيع ذات صلة
وفد من "حزب الله" زار أضرحة الشهداء في صيدا والجوار بمناسبة الأضحى
lebanon 24
14/07/2025 14:08:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بهية الحريري: التعليم كان وسيبقى مشروعًا وطنيًا لمؤسسة الحريري
lebanon 24
14/07/2025 14:08:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بهية الحريري تزور دورات التدريب المهني ومراكز "أناملنا" و"سيسكو" في مؤسسة الحريري
lebanon 24
14/07/2025 14:08:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الوزيرة كرامي التقت بهية الحريري في مجدليون
lebanon 24
14/07/2025 14:08:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2025-07-14
06:58 | 2025-07-14
06:57 | 2025-07-14
06:51 | 2025-07-14
06:49 | 2025-07-14
06:39 | 2025-07-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24