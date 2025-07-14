30
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
31
o
النبطية
33
o
زحلة
34
o
بعلبك
26
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بهية الحريري التقت وفد تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا والجوار
Lebanon 24
14-07-2025
|
03:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبلت رئيسة
مؤسسة الحريري
بهية الحريري
في
مجدليون
، وفدا من تجمع المؤسسات الأهلية في
صيدا
والجوار برئاسة
ماجد حمتو
، وتم البحث في أوضاع المدينة، وكان تأكيد مشترك على "أهمية تظافر جهود الجميع فيها من اجل معالجة المشكلات التي تعانيها ووضعها على سكة النهوض من جديد".
Advertisement
بداية، رحبت
الحريري
بالوفد مؤكدة "أهمية العلاقة التكاملية بين البلدية والمجتمع الأهلي في حمل قضايا المدينة، وان هذا يجب أن يبقى يشكل عامل قوة ودعما للعمل البلدي".
من جهته
قال حمتو: "كانت جولة أفق حول قضايا المدينة وخصوصا الخدماتية والاجتماعية وبعض
الشؤون العامة
، وأكدنا العلاقة الإستراتيجية بين تجمع المؤسسات الأهلية وبين بلدية صيدا ، وعلى التعاون الدائم معها لما فيه مصلحة المدينة".
وشدد على أن "ما أثير من ضجة حول موضوع مكتب التجمع في بلدية صيدا أصبح وراءنا"، وقال: "علاقتنا مع بلدية صيدا ليست محصورة ولا يختصرها مكتب أو مكان، ونحن قادرون وحريصون دائماً على التواصل والتعاون معها من أجل إيجاد حلول لأية مشكلة، لأننا نؤمن بالتكامل بين البلدية كسلطة محلية وبين المجتمع الأهلي، وصيدا قدمت ولا تزال نموذجا ناجحا ومميزا في هذا المجال من خلال الشراكة بين البلدية والمجتمع المدني وتجمع المؤسسات وهذا امر نعتز به".
مواضيع ذات صلة
وفد من "حزب الله" زار أضرحة الشهداء في صيدا والجوار بمناسبة الأضحى
Lebanon 24
وفد من "حزب الله" زار أضرحة الشهداء في صيدا والجوار بمناسبة الأضحى
14/07/2025 14:08:02
14/07/2025 14:08:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بهية الحريري: التعليم كان وسيبقى مشروعًا وطنيًا لمؤسسة الحريري
Lebanon 24
بهية الحريري: التعليم كان وسيبقى مشروعًا وطنيًا لمؤسسة الحريري
14/07/2025 14:08:02
14/07/2025 14:08:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بهية الحريري تزور دورات التدريب المهني ومراكز "أناملنا" و"سيسكو" في مؤسسة الحريري
Lebanon 24
بهية الحريري تزور دورات التدريب المهني ومراكز "أناملنا" و"سيسكو" في مؤسسة الحريري
14/07/2025 14:08:02
14/07/2025 14:08:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الوزيرة كرامي التقت بهية الحريري في مجدليون
Lebanon 24
الوزيرة كرامي التقت بهية الحريري في مجدليون
14/07/2025 14:08:02
14/07/2025 14:08:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
كرامي: اعمل على الملفات بقدر استطاعتي
Lebanon 24
كرامي: اعمل على الملفات بقدر استطاعتي
07:00 | 2025-07-14
14/07/2025 07:00:59
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة لقاءات لدريان
Lebanon 24
سلسلة لقاءات لدريان
06:58 | 2025-07-14
14/07/2025 06:58:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل عن مكان سكن فضل شاكر.. القصّة في فيديو
Lebanon 24
تفاصيل عن مكان سكن فضل شاكر.. القصّة في فيديو
06:57 | 2025-07-14
14/07/2025 06:57:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"لقاء سيدة الجبل": نرفض العودة إلى المربعات الطائفية
Lebanon 24
"لقاء سيدة الجبل": نرفض العودة إلى المربعات الطائفية
06:51 | 2025-07-14
14/07/2025 06:51:10
Lebanon 24
Lebanon 24
رجّي عرض مع كالاس للمواضيع المشتركة بين لبنان والاتحاد الأوروبي
Lebanon 24
رجّي عرض مع كالاس للمواضيع المشتركة بين لبنان والاتحاد الأوروبي
06:49 | 2025-07-14
14/07/2025 06:49:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
كواليس مفاوضات بيروت - واشنطن.. 3 سيناريوهات تنتظر لبنان
Lebanon 24
كواليس مفاوضات بيروت - واشنطن.. 3 سيناريوهات تنتظر لبنان
10:03 | 2025-07-13
13/07/2025 10:03:35
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله ونعيم قاسم.. هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيليّ
Lebanon 24
عن نصرالله ونعيم قاسم.. هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيليّ
14:00 | 2025-07-13
13/07/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجواب الأميركي لن يرضي "حزب الله"
Lebanon 24
الجواب الأميركي لن يرضي "حزب الله"
09:00 | 2025-07-13
13/07/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برّاك يرسم خارطة طريق جديدة للبنان.. وتحذير من تصنيفه كمنتجع شاطئي تابع لجيرانه
Lebanon 24
برّاك يرسم خارطة طريق جديدة للبنان.. وتحذير من تصنيفه كمنتجع شاطئي تابع لجيرانه
12:00 | 2025-07-13
13/07/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ردود فعل على حديث براك.. هل يبنى عليها؟
Lebanon 24
ردود فعل على حديث براك.. هل يبنى عليها؟
10:28 | 2025-07-13
13/07/2025 10:28:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:00 | 2025-07-14
كرامي: اعمل على الملفات بقدر استطاعتي
06:58 | 2025-07-14
سلسلة لقاءات لدريان
06:57 | 2025-07-14
تفاصيل عن مكان سكن فضل شاكر.. القصّة في فيديو
06:51 | 2025-07-14
"لقاء سيدة الجبل": نرفض العودة إلى المربعات الطائفية
06:49 | 2025-07-14
رجّي عرض مع كالاس للمواضيع المشتركة بين لبنان والاتحاد الأوروبي
06:39 | 2025-07-14
السيّد من النبطية: لتعزيز برامج الدعم وإعادة تأهيل المراكز المتضررة
فيديو
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
04:00 | 2025-07-12
14/07/2025 14:08:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
01:00 | 2025-07-12
14/07/2025 14:08:02
Lebanon 24
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
02:37 | 2025-07-11
14/07/2025 14:08:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24