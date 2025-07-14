بهية الحريري التقت وفد تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا والجوار

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استقبلت رئيسة في ، وفدا من تجمع المؤسسات الأهلية في والجوار برئاسة ، وتم البحث في أوضاع المدينة، وكان تأكيد مشترك على "أهمية تظافر جهود الجميع فيها من اجل معالجة المشكلات التي تعانيها ووضعها على سكة النهوض من جديد".بداية، رحبت بالوفد مؤكدة "أهمية العلاقة التكاملية بين البلدية والمجتمع الأهلي في حمل قضايا المدينة، وان هذا يجب أن يبقى يشكل عامل قوة ودعما للعمل البلدي".قال حمتو: "كانت جولة أفق حول قضايا المدينة وخصوصا الخدماتية والاجتماعية وبعض ، وأكدنا العلاقة الإستراتيجية بين تجمع المؤسسات الأهلية وبين بلدية صيدا ، وعلى التعاون الدائم معها لما فيه مصلحة المدينة".وشدد على أن "ما أثير من ضجة حول موضوع مكتب التجمع في بلدية صيدا أصبح وراءنا"، وقال: "علاقتنا مع بلدية صيدا ليست محصورة ولا يختصرها مكتب أو مكان، ونحن قادرون وحريصون دائماً على التواصل والتعاون معها من أجل إيجاد حلول لأية مشكلة، لأننا نؤمن بالتكامل بين البلدية كسلطة محلية وبين المجتمع الأهلي، وصيدا قدمت ولا تزال نموذجا ناجحا ومميزا في هذا المجال من خلال الشراكة بين البلدية والمجتمع المدني وتجمع المؤسسات وهذا امر نعتز به".