كرامي تفقدت مركزي امتحانات في قضاء بعلبك: نبرهن للجميع أن لا شيء يركعنا مهما كانت الظروف قاسية

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تفقدت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي مركزين للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة والتعليم المهني في بلدة بدنايل في قضاء ، يرافقها مستشارها الإعلامي وفريق من الوزارة.المحطة الأولى كانت في مركز متوسطة سليم الرسمية في بلدة بدنايل، وكان في استقبالها رئيس المنطقة التربوية في حسين عبد الساتر، الدكتور الياس ، ومديرة المدرسة فاطمة الرمح.وخلال الجولة في غرف المركز، والاستعلام من الطلاب عن تقييمهم لمستوى المسابقات والاستماع إلى ملاحظاتهم، أشارت إلى أنه "رغم الظروف الصعبة التي مر بها ، نثبت من خلال هذه الامتحانات بأن التحديات لا تضعفنا، ولا تقف عائقا أمام إصرارنا على أن تكون العملية التعليمية التعلمية اولوية بالنسبة إلى اللبنانيين".وقالت بعد الجولة: "الطلاب هنا نشيطون جدا وكان لديهم الكثير ليخبروني به، وكما ذكرت بالجولات في المناطق الأخرى، هناك الكثير من الإرتياح، وسمعت أن الإمتحانات أحسن مما توقعوا، كان واضحا التشنج في البداية، والشائعات أن الامتحانات ستكون قاسية، ولكن هي ليست قاسية عليهم، وما رأيته أنها كانت أجواء طبيعية والطلاب مرتاحين، وأكيد استفهموا مني كيف سيكون التصحيح واخبرتهم أننا سنكمل بنفس الطريقة العادلة".وتابعت: "بالتأكيد أنا سأستغل الفرصة لأشكر الأساتذة والهيئة التعليمية وكل الموجودين في كل مدرسة، وخصوصا في منطقة لأنني أعرف أن الظروف كانت قاسية على الجميع ولا تزال، وهم يثبتون للجميع ما معنى الصمود والوقوف أمام المصاعب، ونبرهن أن لا شيء يركعنا".وأضافت: "في الوزارة يوجد فريق عمل كبير يتابع لحظة بلحظة، وعندما تصلنا رسالة من الطلاب أو الأهالي نرسلها لهم، وهناك من يتابع على الخط الساخن ويتلقى الملاحظات التي تصل إلى اللجان التي تضع المسابقات، وإلى اللجان التي بدأت بالتصحيح".وختمت كرامي: "العملية تسير بأفضل طريقة ممكنة، وكما تعرفون هذه ليست ماكينة لا نقدر أن نجعلها مناسبة تماما. الإمتحانات الرسمية ليست موضوعة لصف معين ولا لمدرسة معينة، بل لكل البلد، لأجل ذلك أكيد يوجد تفاوت في كيفية التفاعل مع تلك الأسئلة، ولكن النقاط والملاحظات التي أعطيت وصلت، وستكون مسجلة وسنأخذها بعين الإعتبار".الامتحانات المهنيةوانتقلت كرامي إلى مركز معهد بدنايل الفني، وتفقدت سير الامتحانات، وكان في استقبالها الإقليمية للتعليم المهني في بعلبك-الهرمل عبد الغني الديراني، ورئيس المركز وليد .ووجهت الوزيرة كرامي التحية لكل جهاز مديرية التعليم المهني على جهوده، وقالت: "أنا رأيت من وراء الكواليس حجم المجهود الذي يتطلبه الاستعداد لهذه الإمتحانات من قبل رؤساء المراكز ومدراء المعاهد هنا في منطقة بعلبك، وأيضا أريد أن أوجه الشكر الخاص للأساتذة الذين هم على رأس القائمة، ويعملون بظروف صعبة جدا وقاسية على الجميع".