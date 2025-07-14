المؤتمر الشعبي اللبناني نوّه بموقف رئيس الجمهورية الرافض للتطبيع

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نوّه" " بموقف رئيس الجمهورية الرافض للتطبيع مع العدو ، مشدداً على أن "هذا الموقف هو تعبير عن الارادة العامة عند معظم اللبنانيين".وأكد بيان صادر عن أمانة الإعلام في المؤتمر أن "الدعوات لتطبيع مع العدو الصهيوني، لا تعدو كونها أضغاث عند اصحابها، فلا تطبيع مع القاتل والإرهابي والمجرم ومغتصب الأرض، حتى لو طبّع معه كل دول الأرض".ورفض تصريحات المبعوث الأميركي الخاص إلى توم حول ضم لبنان إلى بلاد ، ورأى فيها" ضغوطا لن تنفع على لبنان لتغيير مواقفه الوطنية وجعله يرضخ للاملاءات الأميركية".وذكّر البيان بمقدمة حول نهائية الكيان اللبناني ووحدته وعروبته، مؤكدًا ان" العلاقة مع الشقيقة سوريا يجب أن تكون تكاملية تعاونية، وليست تذويبة او قائمة على الضم القسري، علاقة تستند إلى التاريخ والجغرافية والعلاقات الاجتماعية ووحدة الآلام والآمال والمصير، وتحترم خصائص كل دولة على قاعدة الاحترام المتبادل وعدم التدخل في ".