تفاوت في التزام إضراب رابطة الادارة العامة في سرايا صيدا

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ترك عدم توحيد قرارات موظفي القطاع العام الممثلة برابطة موظفي الادارة العامة ، وتجمع موظفي الادارة بصمته السلبية التي تجلت صورها بمشهديات مختلفة بين ادارات العاملين رؤساء وموظفين في سرايا ، حيث قررت ادارتا الصناعة والزراعة عدم المشاركة في الاضراب الى حين توحيد وتنسيق وحدة القرار بين الرابطة والتجمع، فيما لجأت ادارات ، والعمل، والاشغال، والنفوس الى تسيير الضرورات ، بالاضافة إلى المنطقة التربوية المنشغلة في تلبية متطلبات مجريات العامة الرسمية، اما السجل العقاري فينتظر قرار المديرية المعنية لتسيير العمل على اساسه ، على عكس ادارة المساحة التي التزمت قرار الرابطة مع تلبية الطارئ من الامور، كذلك ادارة البيئة، وفرق مفتشي الاقتصاد لازموا مكاتبهم تاييدا للتحرك، وموظفي المحافظة ايضاً سجلوا انضمامهم إلى الإضراب ، فيما شهدت ادارة المالية حركة نشطة التزاماً لقرار ادارتها المؤيد لتحرك التجمع والقاضي بالتوقف عن العمل ايام الاربعاء والخميس والجمعة من كل اسبوع.ويأتي تصعيد حراك الموظفين بالاضراب بناء على قرار الرابطة دفاعاً عن الحدّ الأدنى من مقومات العيش للموظف مقابل استمرار الحكومة بغض الطرف وتجاهل مطالبهم المحقة وحرمانهم من الانصاف.