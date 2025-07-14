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لبنان
تفاوت في التزام إضراب رابطة الادارة العامة في سرايا صيدا
Lebanon 24
14-07-2025
|
04:21
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ترك عدم توحيد قرارات موظفي القطاع العام الممثلة برابطة موظفي الادارة العامة ، وتجمع موظفي الادارة بصمته السلبية التي تجلت صورها بمشهديات مختلفة بين ادارات العاملين رؤساء وموظفين في سرايا
صيدا
، حيث قررت ادارتا الصناعة والزراعة عدم المشاركة في الاضراب الى حين توحيد وتنسيق وحدة القرار بين الرابطة والتجمع، فيما لجأت ادارات
الشؤون الاجتماعية
، والعمل، والاشغال، والنفوس الى تسيير الضرورات ، بالاضافة إلى المنطقة التربوية المنشغلة في تلبية متطلبات مجريات
امتحانات الشهادة الثانوية
العامة الرسمية، اما السجل العقاري فينتظر قرار المديرية المعنية لتسيير العمل على اساسه ، على عكس ادارة المساحة التي التزمت قرار الرابطة مع تلبية الطارئ من الامور، كذلك ادارة البيئة، وفرق مفتشي الاقتصاد لازموا مكاتبهم تاييدا للتحرك، وموظفي المحافظة ايضاً سجلوا انضمامهم إلى الإضراب ، فيما شهدت ادارة المالية حركة نشطة
صباح اليوم
التزاماً لقرار ادارتها المؤيد لتحرك التجمع والقاضي بالتوقف عن العمل ايام الاربعاء والخميس والجمعة من كل اسبوع.
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ويأتي تصعيد حراك الموظفين بالاضراب بناء على قرار الرابطة دفاعاً عن الحدّ الأدنى من مقومات العيش
الكريم
للموظف مقابل استمرار الحكومة بغض الطرف وتجاهل مطالبهم المحقة وحرمانهم من الانصاف.
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