30
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
31
o
النبطية
33
o
زحلة
34
o
بعلبك
26
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
رئيس الكتائب يتقدم بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية ضد فيصل شكر
Lebanon 24
14-07-2025
|
04:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
تقدّم رئيس
حزب الكتائب اللبنانية
النائب سامي
الجميّل، بواسطة وكيله القانوني المحامي بشير مراد، بإخبار أمام
النيابة العامة التمييزية
بحق نائب مسؤول
منطقة البقاع
في
حزب الله
فيصل شكر، وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخلاً أو شريكًا أو محرّضًا، وذلك بجرائم تهديد بالقتل، والتحريض على العنف والقتل، وإثارة النعرات الطائفية، وتعريض سلامة الدولة أو سيادتها أو وحدتها أو حدودها للخطر.
Advertisement
ويستند الإخبار إلى مضمون خطبة علنية ألقاها شكر بتاريخ 6
تموز
2025 خلال المسيرة العاشورائية المركزية لحزب الله في
البقاع
، تضمّنت، بحسب نص الإخبار، تهديدًا صريحًا بقتل كل من يطالب بنزع سلاح الحزب، وتحريضًا مباشرًا على القتل والعنف، واستخدامًا لعبارات تثير النعرات الطائفية.
وقد أُرفق بالإخبار شريط مصوّر يوثّق الخطبة، إلى جانب سرد مفصّل لمواد
قانون العقوبات
التي تم الاستناد اليها في الإخبار وأبرزها المواد 574، 575، 317، 308، 329، 217، و218، التي تتطرق الى التهديد والتحريض وإثارة النعرات.
واعتبر الإخبار أنّ ما صدر عن شكر تجاوز حرية الرأي والتعبير ليبلغ حدّ التحريض على القتل، وتهديد السلم الأهلي، والدعوة الضمنية للتسلّح، مطالبًا بإجراء التحقيقات اللازمة، والادعاء على المعنيين، وتوقيفهم، وإحالتهم إلى
القضاء
المختص وإنزال اشد
العقوبات
بحقهم.
مواضيع ذات صلة
سامي الجميل: سنتقدم بإخبار ضد فيصل شكر بتهم التحريض على العنف والقتل
Lebanon 24
سامي الجميل: سنتقدم بإخبار ضد فيصل شكر بتهم التحريض على العنف والقتل
14/07/2025 14:08:52
14/07/2025 14:08:52
Lebanon 24
Lebanon 24
محامون يتقدّمون بإخبار أمام النيابة العامة البيئية في الشمال
Lebanon 24
محامون يتقدّمون بإخبار أمام النيابة العامة البيئية في الشمال
14/07/2025 14:08:52
14/07/2025 14:08:52
Lebanon 24
Lebanon 24
السفارة الصينية لدى أميركا: ندعو إلى رفع القيود التمييزية ضد شركاتنا
Lebanon 24
السفارة الصينية لدى أميركا: ندعو إلى رفع القيود التمييزية ضد شركاتنا
14/07/2025 14:08:52
14/07/2025 14:08:52
Lebanon 24
Lebanon 24
المدعي العام التمييزي جمال الحجار يختم التحقيق مع الوزير السابق أمين سلام ويحيله إلى النيابة العامة المالية للإدعاء (الجديد)
Lebanon 24
المدعي العام التمييزي جمال الحجار يختم التحقيق مع الوزير السابق أمين سلام ويحيله إلى النيابة العامة المالية للإدعاء (الجديد)
14/07/2025 14:08:52
14/07/2025 14:08:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
كرامي: اعمل على الملفات بقدر استطاعتي
Lebanon 24
كرامي: اعمل على الملفات بقدر استطاعتي
07:00 | 2025-07-14
14/07/2025 07:00:59
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة لقاءات لدريان
Lebanon 24
سلسلة لقاءات لدريان
06:58 | 2025-07-14
14/07/2025 06:58:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل عن مكان سكن فضل شاكر.. القصّة في فيديو
Lebanon 24
تفاصيل عن مكان سكن فضل شاكر.. القصّة في فيديو
06:57 | 2025-07-14
14/07/2025 06:57:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"لقاء سيدة الجبل": نرفض العودة إلى المربعات الطائفية
Lebanon 24
"لقاء سيدة الجبل": نرفض العودة إلى المربعات الطائفية
06:51 | 2025-07-14
14/07/2025 06:51:10
Lebanon 24
Lebanon 24
رجّي عرض مع كالاس للمواضيع المشتركة بين لبنان والاتحاد الأوروبي
Lebanon 24
رجّي عرض مع كالاس للمواضيع المشتركة بين لبنان والاتحاد الأوروبي
06:49 | 2025-07-14
14/07/2025 06:49:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
كواليس مفاوضات بيروت - واشنطن.. 3 سيناريوهات تنتظر لبنان
Lebanon 24
كواليس مفاوضات بيروت - واشنطن.. 3 سيناريوهات تنتظر لبنان
10:03 | 2025-07-13
13/07/2025 10:03:35
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله ونعيم قاسم.. هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيليّ
Lebanon 24
عن نصرالله ونعيم قاسم.. هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيليّ
14:00 | 2025-07-13
13/07/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجواب الأميركي لن يرضي "حزب الله"
Lebanon 24
الجواب الأميركي لن يرضي "حزب الله"
09:00 | 2025-07-13
13/07/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برّاك يرسم خارطة طريق جديدة للبنان.. وتحذير من تصنيفه كمنتجع شاطئي تابع لجيرانه
Lebanon 24
برّاك يرسم خارطة طريق جديدة للبنان.. وتحذير من تصنيفه كمنتجع شاطئي تابع لجيرانه
12:00 | 2025-07-13
13/07/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ردود فعل على حديث براك.. هل يبنى عليها؟
Lebanon 24
ردود فعل على حديث براك.. هل يبنى عليها؟
10:28 | 2025-07-13
13/07/2025 10:28:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:00 | 2025-07-14
كرامي: اعمل على الملفات بقدر استطاعتي
06:58 | 2025-07-14
سلسلة لقاءات لدريان
06:57 | 2025-07-14
تفاصيل عن مكان سكن فضل شاكر.. القصّة في فيديو
06:51 | 2025-07-14
"لقاء سيدة الجبل": نرفض العودة إلى المربعات الطائفية
06:49 | 2025-07-14
رجّي عرض مع كالاس للمواضيع المشتركة بين لبنان والاتحاد الأوروبي
06:39 | 2025-07-14
السيّد من النبطية: لتعزيز برامج الدعم وإعادة تأهيل المراكز المتضررة
فيديو
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
04:00 | 2025-07-12
14/07/2025 14:08:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
01:00 | 2025-07-12
14/07/2025 14:08:52
Lebanon 24
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
02:37 | 2025-07-11
14/07/2025 14:08:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24