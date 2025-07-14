Advertisement

لبنان

الخولي: تعاطي السلطة السورية الجديدة مع لبنان "لا يليق بالبروتوكول الديبلوماسي"

Lebanon 24
14-07-2025 | 04:33
A-
A+
Doc-P-1391069-638880896687252501.png
Doc-P-1391069-638880896687252501.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبر المنسق العام الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي أن تعاطي السلطة السورية الجديدة مع لبنان "لا يليق بالبروتوكول الديبلوماسي"، مشيراً إلى أن" الحكومة اللبنانية قدمت مبادرات استباقية عبر زيارة رئيسيها نجيب ميقاتي ثم نواف سلام إلى دمشق، بينما لم تقابل دمشق هذه الخطوات بأي زيارة رسمية أو تشكيل لجان تنسيق مشتركة".  
Advertisement


وأضاف:"ان تجاهل السلطة السورية لمطالب لبنان الأساسية، خصوصاً ملف عودة النازحين السوريين البالغ عددهم  مليونان وثمانون الف وفق الرقم الذي حدده المدير العام للامن العام  اللواء عباس ابراهيم في العام 2022،وما تم زيادته من مواليد الى اعداد جديدة من النازحين الذين دخلوا خلسة مما زاد العدد الى مليونين ونصف هذا الرقم يُشكل حكما "احتلالاً ديموغرافياً" يهدد كيان الدولة، مؤكداً أن" لبنان تحمل كلفة قدرها 80 مليار دولار على مدى13 عاماً وفق البنك الدولي".  


ورأى الخولي أن مطالبة دمشق بحل قضية الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية تتعارض مع السيادة، قائلاً: "هذا تدخل غير مقبول إلا في إطار الاتفاقيات الثنائية"، وكشف أن بعض الموقوفين متهمون بقضايا إرهابية وقتل لجنود من الجيش اللبناني وتهريب متفجرات واسلحة وبالتالي تسليمهن الى سوريا  يعتبر خيانة وطنية ".

وكشف الخولي عن قرار الحملة تنظيم تظاهرات احتجاجية أمام مطار بيروت الدولي ووزارة الخارجية اللبنانية أثناء زيارة وزير الخارجية السوري الموعودة، "للتعبير عن سخط اللبنانيين من سياسة التهميش والاستعلاء ".
مواضيع ذات صلة
الخولي يعلن تعليق التحرك المقرر غداً: نمنح السلطة فرصة أخيرة
lebanon 24
14/07/2025 14:09:00 Lebanon 24 Lebanon 24
كرامي: تعاطي عون مع ملف حصر السلاح يمثل حكمة ومسؤولية
lebanon 24
14/07/2025 14:09:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الخولي: الطرح السوري بتسليم طرابلس مقابل الجولان مؤامرة على لبنان
lebanon 24
14/07/2025 14:09:00 Lebanon 24 Lebanon 24
إيلون ماسك ينفي تعاطيه المخدرات: "نيويورك تايمز تكذب"
lebanon 24
14/07/2025 14:09:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:03 | 2025-07-14
07:00 | 2025-07-14
06:58 | 2025-07-14
06:57 | 2025-07-14
06:51 | 2025-07-14
06:49 | 2025-07-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24