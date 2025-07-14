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لبنان

جبران: من المعيب أن هناك بلدات لا تصلها المياه وتفتقر الى الشبكات

Lebanon 24
14-07-2025 | 04:44
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أطلق مشروع تمديد ضخ وتوزيع المياه في قرطبا ومزرعة السيّاد والشربين برعاية مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران، وللمناسبة أقام الشريك المفوض في شركة إمتياز "كونتراكتنغ" منفّذة المشروع المهندس ماهر شرفان مأدبة غداء في اللقلوق تكريمًا للمهندس جبران وللمشاركين في افتتاح المشروع.
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ألقى المهندس شرفان كلمة ترحبية شكر فيها جبران وكل الداعمين للمشروع الحيوي وخصّ بالذكر النائب السابق الدكتور فارس سعيد ورئيس اتحاد بلديات جبيل رئيس بلدية قرطبا الأستاذ فادي مارتينوس، ووعد شرفان المعنيين بالمشروع انتهاء الأعمال فيه في الشهر الأخير من نهاية السنة الحاليّة.
 

جبران

ردّ جبران بكلمة اعتبر فيها أن "المياه لا لون لها وفيها ولهذا السبب من يقصدنا نلبي طلبه، خصوصًا في بلاد جبيل ساحلًا وجردًا. جرد جبيل حرم لسنوات طويلة من الخدمات الإنمائية والتنموية. أبناء الجرد متعطشون ليس فقط للمياه، بل أيضًا، للطرق والإنارة والمدارس".

وقال:"الدولة أعطت قرطبا حاكمًا متشبعًا من مياه قرطبا وهوائها، لذلك الدكتور كريم سعيد سيكون حاكمًا بالقلب والعدل، وأطلب من الدكتور فارس سعيد الموجود معنا، نقل تحياتنا لسعادة الحاكم. ولنقل الحقيقة كما هي، الدكتور فارس سعيد شرفني مع مجموعة من أبناء قرطبا بزيارتي في منزلي وحدثني عن المشروع الذي صرت ملزمًا تنفيذه. وشرف كبير لي أن ننفذ مشروعًا حلمنا كلنا به، وخصوصًا أن بلدة قرطبا في صلب الخطة الخماسية التي وضعناها في المؤسسة، لتأهيل كل شبكاتها وإضافة شباكات جديدة إليها، وتجديد المحطة الموجودة حاليًا. كذلك فإن الأستاذ فادي مارتينوس ساعدنا ويساعدنا كثيرًا في إزالة المشكلات والمعوقات التي تعترضنا. وأعود وأؤكد أنه من واجابتنا في المؤسسة، مديرًا وفرق عمل خدمة الناس. لذلك أقول إنه من المعيب أننا صرنا في عام 2025 وهناك بلدات لا تصل اليها المياه وتفتقر الى الشبكات. مرّ لبنان بظروف صعبة، لكننا مستمرون بالخدمة وآمل أن نقدّم المزيد.  ولا يُخفى على أحد أن السنة الحاليّة يعاني لبنان شحًّا في المياه. من حق جبيل أن تتنعم بالمياه ومشروع قرطبا والجوار هو مشروع يحمل الرقم 16".
 

ختم مؤكدا أن "المياه تجمع الجميع".
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