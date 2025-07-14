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لبنان

نقابة موظفي الخليوي: الموسوي أكد دعمه

Lebanon 24
14-07-2025 | 04:58
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 اعلنت نقابة موظفي الخليوي  في بيان ان" اجتماعا هاما عُقد اليوم  مع رئيس لجنة الإتصالات النيابية النائب إبراهيم الموسوي أكد خلاله" دعمه الكامل لحقوق الموظفين ومكتسباتهم، وحقهم في توقيع تجديد عقد العمل".
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واشارت الى ان  "النائب الموسوي وبمبادرة منه جرى التواصل مع  وزير الإتصالات شارل الحاج ، الذي جدد تأكيده أن عقد العمل سيُوقّع مع الإدارات المعنية خلال هذا الأسبوع  مؤكدا التزامه بحقوق الموظفين،و أن "كل صاحب حق سيأخذ حقه".
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