نقابة موظفي الخليوي: الموسوي أكد دعمه

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اعلنت نقابة موظفي الخليوي في بيان ان" اجتماعا هاما عُقد اليوم مع رئيس لجنة الإتصالات النيابية النائب أكد خلاله" دعمه الكامل لحقوق الموظفين ومكتسباتهم، وحقهم في توقيع تجديد عقد العمل".واشارت الى ان "النائب وبمبادرة منه جرى التواصل مع وزير الإتصالات ، الذي جدد تأكيده أن عقد العمل سيُوقّع مع الإدارات المعنية خلال هذا الأسبوع مؤكدا التزامه بحقوق الموظفين،و أن "كل صاحب حق سيأخذ حقه".