بالفيديو... الجيش داهم أحد أضخم معامل الكبتاغون

بتاريخ ١٣ / ٧ / ٢٠٢٥، بعد توافر معلومات لدى مديرية المخابرات حول معمل رئيسي لحبوب الكبتاغون في بلدة اليمونة - بعلبك، نفذت دورية من المديرية تؤازرها وحدة من الجيش عملية دهم للمعمل، وتبين أنه أحد أضخم المعامل التي ضُبطت حتى تاريخه.
وقد عمل عناصر الجيش على تفكيك المعدات والآلات… pic.twitter.com/xagWrFK0Sm
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) July 14, 2025
بتاريخ ١٣ / ٧ / ٢٠٢٥، بعد توافر معلومات لدى مديرية المخابرات حول معمل رئيسي لحبوب الكبتاغون في بلدة اليمونة - بعلبك، نفذت دورية من المديرية تؤازرها وحدة من الجيش عملية دهم للمعمل، وتبين أنه أحد أضخم المعامل التي ضُبطت حتى تاريخه.
وقد عمل عناصر الجيش على تفكيك المعدات والآلات… pic.twitter.com/xagWrFK0Sm