Advertisement

لبنان

هذا ما يقوم به الجيش عند معابر التهريب

Lebanon 24
14-07-2025 | 05:04
A-
A+
Doc-P-1391084-638880916103627647.png
Doc-P-1391084-638880916103627647.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 تقوم دورية من الجيش ومديرية المخابرات باغلاق معابر التهريب في مشاريع القاع والتي تستخدم لتهريب البضائع والمحروقات والأشخاص حيث يتم رفع سواتر ترابية وصخور لمنع عبور الآليات والدراجات النارية. (الوكالة الوطنية للإعلام)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في العديسة.. هذا ما يقوم به الجيش الإسرائيلي
lebanon 24
14/07/2025 19:45:33 Lebanon 24 Lebanon 24
على الحدود مع لبنان... هذا ما يقوم به الجيش السوري
lebanon 24
14/07/2025 19:45:33 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما قامت به قوات العدو الإسرائيلي ليلا في ميس الجبل
lebanon 24
14/07/2025 19:45:33 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما قامت به قوة من اليونيفيل في بلدة الجميجمة في الجنوب
lebanon 24
14/07/2025 19:45:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:25 | 2025-07-14
12:19 | 2025-07-14
12:17 | 2025-07-14
12:05 | 2025-07-14
12:05 | 2025-07-14
12:00 | 2025-07-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24