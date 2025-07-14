المطرانان حداد والعمّار في الباروك: تثبيت للعيش المشترك وتهنئة للمجلس البلدي

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نظم كاهن رعية مار أنطونيوس الكبير في الباروك والفريديس الأب جان القاضي بالتعاون مع لجنة الوقف جولة تفقدية للمطران إيلي بشارة حداد راعي أبرشية ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك، والمطران مارون العمًار راعي أبرشية صيدا ، استُهلت من دارة رئيس البلدية الدكتور فادي محمود لتقديم التهاني له ولأعضاء المجلس البلدي بعد فوزهم في الانتخابات البلدية. وكان في استقبالهم عدد كبير من المشايخ وفاعليات البلدتين.وقد شددت الكلمات على" أهمية العيش المشترك في المنطقة خصوصا في هذه الظروف الصعبة التى يمر بها الوطن".بعد اللقاء، انتقل الجميع إلى كنيسة مار أنطونيس الكبير للاحتفال بالذبيحة الإلهية على نية أبناء البلدتين، في حضور رئيس وأعضاء المجلس البلدي والمخاتير، وعدد كبير من أبناء البلدة.بعد القداس تم زرع شجرة أرز في باحة الكنيسة ووضعت لوحة تذكارية تخليدا لزيارة البطريرك للشوف.وأُقيمت للمناسبة مأدبة غداء على شرف الضيفين الكريمين. (الوكالة الوطنية للإعلام)