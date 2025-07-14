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لبنان

البساط في الجنوب: جولة ميدانية ولقاءات لتعزيز الرقابة والأسواق

Lebanon 24
14-07-2025 | 05:18
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 جال وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط في النبطية برفقة المدير العام للوزارة محمد أبو حيدر وكانت المحطة  الأولى لهما في مصلحة الاقتصاد، واستقبلهما رئيسها محمد بيطار ثم انتقلا الى مركز اتحاد بلديات الشقيف  حيث كان في الاستقبال رئيس الاتحاد الدكتور خالد بدر الدين ورئيس البلدية عباس فخر الدين  ونائبه محمد حجازي ورئيس جمعية تجار النبطية موسى الحر شميساني  ورؤساء بلديات وتجار واقتصاديون .
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وخلال الاجتماع،  حيا بدر الدين الوزير البساط "ابن صيدا بوابة الجنوب" وأكّد ضرورة" إعادة إعمار الأسواق وتقديم تعويضات عاجلة للسكان والتجار، دون ربط تلك الإجراءات بتجاذبات سياسية".

فيما دعا شميساني، إلى" تعميم الإعفاءات على النبطية بالمثل لبقية الأقاليم الجنوبية (بنت جبيل، حاصبيا، مرجعيون، صور) التي أُقرّت سابقاً". وأكد أن" السوق التجاري دُمر بالكامل، مما يستدعي التعويض الفوري". 

من جهته، حيا الوزير البساط "صمود النبطية البطولي" رغم "الوجع الكبير الناتج عن الحرب"، ووعد بأن "المساعدات الاجتماعية ستاتي"، وأكد أن " الاصلاحات ستفتح باب وصول المساعدات الخارجية، مرحّباً بإعادة إعمار الجنوب والنبطية".

لاحقاً، التقى الوزير المحافظ الدكتورة هويدا الترك،  في حضور النائبين هاني قبيسي و ناصر جابر وأبو حيد ر ورئيس مكتب مخابرات الجيش في النبطية العميد الركن علي إسماعيل  والمدير الإقليمي لامن الدولة في النبطية العقيد حسين طباجة ورئيس جهاز امن السفارات  الرائد عباس عنيسي ورئيس مكتب امن عام النبطية الرائد حسين خليفة  ورئيس البلدية عباس  فخر الدين ونائبه محمد حجازي وشميساني ومحمد بركات جابر 

وفي جولة تفقدية ميدانية، زار الوزير البساط السرايا والسوق التجاري في النبطية للاطلاع على حجم الدمار واحتياجات المنطقة على أرض الواقع.

 وكانت كلمتان للنائبين قبيسي وجابر ركزا على" اعادة  اعمار ما دمره العدوان وعدم ربط الاعمار بالتجاذبات السياسية" ونوها "بعمل مصلحة حماية المستهلك في النبطية في قمع المخالفات ".

كما  جال الوزيران البساط وحنين السيد  والمحافظ الترك وخالد بدر الدين  وفخر الدين في السوق التجاري في النبطية.
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