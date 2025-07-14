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لبنان

بعد أسبوع من نقله إلى المستشفى... أحمد تُوفِيَ اليوم متأثراً بجروحه

Lebanon 24
14-07-2025 | 05:45
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تُوفِيَ المواطن أحمد أسعد أبو حمدان في مستشفى رياق، متأثراً بجروحه، بعدما تعرّض لحادث سير الأسبوع الماضي، في زحلة، عندما فقد السيطرة على "البيك اب" الذي كان يقوده.
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وبحسب المعلومات، فإنّ الشاب الذي كان برفقته لا يزال في العناية المشدّدة.
 
 
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