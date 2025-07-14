بعد أسبوع من نقله إلى المستشفى... أحمد تُوفِيَ اليوم متأثراً بجروحه

تُوفِيَ المواطن أحمد في ، متأثراً بجروحه، بعدما تعرّض لحادث سير الأسبوع الماضي، في ، عندما فقد السيطرة على " " الذي كان يقوده.

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وبحسب المعلومات، فإنّ الشاب الذي كان برفقته لا يزال في العناية المشدّدة.