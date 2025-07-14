مكتب "ROSLIVAN " ينظم "المنتدى الاستثماري الاقتصادي الروسي – اللبناني"

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دعا مكتب التعاون الروسي اللبناني "ROSLIVAN "الى عقد "المنتدى الاستثماري الاقتصادي الروسي – اللبناني، ما بين 16 و17 تموز الجاري برعاية والتجارة وسفارة الاتحادية في .يفتتح المنتدى اعماله عد العاشرة من صباح بعد غد الاربعاء، في فندق لانكستر بلازا – الروشة ، ويستمر ليومين. وهو يُشكّل "منصة فاعلة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين لبنان وروسيا، واستكشاف جديدة للشراكة الثنائية، وتوسيع شبكة العلاقات التجارية والاستثمارية بين الشركات والمؤسسات في كلا البلدين.كما يهدف الحدث إلى تبادل الخبرات، وبناء جسور التعاون بين الهيئات الحكومية، والمؤسسات الخاصة، ورجال الأعمال من الجانبين، بما يُسهم في تنمية العلاقات الاقتصادية وتعزيز المصالح المشتركةوفي ما يلي برنامج المنتدى:اليوم الاول الاربعاء 16 2025الساعة العاشرة: بدء وصول المدعوينالساعة العاشرة والنصف: الجلسة الافتتاحية للمنتدى، وتبدأ بالنشيدين الوطني اللبناني والروسي، فلكمات لكل من التعاون الروسي اللبناني أ. محمد ناصرالدين، ممثل حكومة ، اللبنانية د. محمد ابو فكلمة السفير الروسي في لبنان أ. الكسندر روداكوفالساعة العاشرة والنصف: استراحة قهوة (ربع ساعة)الساعة العاشرة و45 دقيقية: الجلسة الاولى- كلمة د. محمد شمس الدين بعنوان: "رؤية استراتيجية للتعاون الاقتصادي الروسي – اللبناني" (ربع ساعة)- من الساعة الحادية عشرة والنصف حتى الواحدة والنصف: عرض الشركات الروسية :بناء وإعادة إعمار – تجارة – معادن – منتجات غذائية – صناعات – تكنولوجيا – معدات زراعية وادوات زراعية – مشروبات روحيةمن الواحدة والنصف حتى الثانية والنصف: حفل غداءمن الساعة الثانية والنصف حتى الرابعة والنصف: عرض الشركات اللبنانية :بناء وإعادة إعمار – تجارة – معادن – منتجات غذائية – صناعات – تكنولوجيا – معدات زراعية وادوات زراعية – مشروبات روحية.اليوم الثاني: الخميس 17 تموز 2025من العاشرة صباحا الى الثانية عشرة: اجتماعات وحلقات نقاش مع الأطراف المعنية المحتملة:- البناء- الزراعة والاسمدة- والحديد- المشروبات الروحية- المعدات والإمدادات التكنولوجية- الصناعات الخفيفة والغذائية- صناعة النسيجمن الساعة الثانية عشرة حتى الثانية عشرة والنصف: استراحة قهوةمن الساعة الثانية والنصف حتى الواحدة والنصف: مناقشة العقود المحتملة ودعم التصديرمن الواحدة والنصف حتى الثانية والنصف: حفل غداءمن الثانية والنصف حتى الثالثة والنصف: إعلان التوصيات وختام المنتدى