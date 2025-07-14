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لبنان

مكتب "ROSLIVAN " ينظم "المنتدى الاستثماري الاقتصادي الروسي – اللبناني"

Lebanon 24
14-07-2025 | 05:59
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دعا مكتب التعاون الروسي اللبناني "ROSLIVAN "الى عقد "المنتدى الاستثماري الاقتصادي الروسي – اللبناني، ما بين 16 و17 تموز  الجاري برعاية وزارة الاقتصاد والتجارة  اللبنانية وسفارة روسيا الاتحادية في لبنان .
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يفتتح المنتدى اعماله عد العاشرة من صباح بعد غد الاربعاء، في فندق لانكستر بلازا – الروشة بيروت،   ويستمر ليومين. وهو  يُشكّل "منصة فاعلة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين لبنان وروسيا، واستكشاف آفاق جديدة للشراكة الثنائية، وتوسيع شبكة العلاقات التجارية والاستثمارية بين الشركات والمؤسسات في كلا البلدين.
كما يهدف الحدث إلى تبادل الخبرات، وبناء جسور التعاون بين الهيئات الحكومية، والمؤسسات الخاصة، ورجال الأعمال من الجانبين، بما يُسهم في تنمية العلاقات الاقتصادية وتعزيز المصالح المشتركة
وفي ما يلي برنامج المنتدى:

اليوم الاول الاربعاء 16 تموز 2025
الساعة العاشرة: بدء وصول المدعوين
الساعة العاشرة والنصف: الجلسة الافتتاحية للمنتدى، وتبدأ بالنشيدين الوطني اللبناني والروسي، فلكمات لكل من رئيس مكتب التعاون الروسي اللبناني أ. محمد ناصرالدين، ممثل حكومة موسكو،  وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية د. محمد ابو حيدر فكلمة السفير الروسي في لبنان أ. الكسندر روداكوف
الساعة العاشرة والنصف: استراحة قهوة (ربع ساعة)
الساعة العاشرة و45 دقيقية: الجلسة الاولى
- كلمة الخبير الاقتصادي د. محمد شمس الدين بعنوان: "رؤية استراتيجية للتعاون الاقتصادي الروسي – اللبناني" (ربع ساعة)
- من الساعة الحادية عشرة والنصف حتى الواحدة والنصف: عرض الشركات الروسية :
بناء وإعادة إعمار – تجارة – معادن – منتجات غذائية – صناعات – تكنولوجيا – معدات زراعية وادوات زراعية – مشروبات روحية 
من الواحدة والنصف حتى الثانية والنصف: حفل غداء
من الساعة الثانية والنصف حتى الرابعة والنصف: عرض الشركات اللبنانية :بناء وإعادة إعمار – تجارة – معادن – منتجات غذائية – صناعات – تكنولوجيا – معدات زراعية وادوات زراعية – مشروبات روحية.

اليوم الثاني: الخميس 17 تموز 2025
من العاشرة صباحا  الى الثانية عشرة: اجتماعات وحلقات نقاش مع الأطراف المعنية المحتملة:
- البناء
- الزراعة والاسمدة
- المعادن والحديد
- المشروبات الروحية 
- المعدات والإمدادات التكنولوجية
- الصناعات الخفيفة والغذائية
- صناعة النسيج
من الساعة الثانية عشرة حتى الثانية عشرة والنصف: استراحة قهوة
من الساعة الثانية والنصف حتى الواحدة والنصف: مناقشة العقود المحتملة ودعم التصدير
من الواحدة والنصف حتى الثانية والنصف: حفل غداء
من الثانية والنصف حتى الثالثة والنصف: إعلان التوصيات وختام المنتدى
 
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