فضل الله: لتعزيز العمل الجماعي

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في لقاء تشاوري موسّع عقدته جمعية "المبرّات الخيريّة" في "الساحة – قرية التراثية"، دعا العلّامة إلى تعزيز العمل الجماعي وتضافر الجهود بين مختلف مؤسسات الجمعية، مؤكدًا أن أي خلل في مؤسسة واحدة سينعكس سلبًا على الجميع.وشارك في اللقاء ممثلون عن القطاعات التربوية، الصحية، الرعائية، الثقافية والإنتاجية في الجمعية، إضافة إلى جمعيتي متخرجي وكشافة المبرّات. وهدف اللقاء إلى تجديد التواصل بين فرق العمل، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات، وتكريس ثقافة الشفافية والعمل المؤسسي.وأكد للمبرّات، الدكتور ، أن "نهج الإصلاح" يشكّل أساس العمل في الجمعية، داعيًا إلى مراجعة نقدية لتطوير الآليات والأساليب وتعزيز بيئة العمل.وتخلل اللقاء عروض لأوراق عمل تناولت التحديات المؤسسية والمجتمعية، واقترحت رؤى لتطوير الأداء وتحقيق أهداف الجمعية التربوية والاجتماعية.