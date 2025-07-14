وزير العمل يستمع لمطالب عكارية وتربوية

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استقبل وزير العمل في مكتبه رئيس حركة "الاصلاح والوحدة" الشيخ ماهر ، الذي اعلن بعد اللقاء انه "وضع الوزير حيدر في اجواء منطقة "، متمنيا "تفعيل دور في المنطقة عن طريق إقامة دورات تدريبية وبرامج تعليمية"، داعيا الوزير الى" زيارة عكار التي تعيش الحرمان منذ سنوات".وقال: "لنا ملء الثقة ان معالي الوزير سينصف المنطقة من ناحية دعم المشاريع الإنمائية" .كما استقبل الوزير حيدر رئيسة المتعاقدين في الرسمي في الدكتورة ، التي قالت بعد اللقاء:" ان البحث مع معالي الوزير تناول موضوع الأساتذة من حيث عدم حصولهم بعد على المساعدة الاجتماعية التي أقرها ، وتطرقنا ايضا الى وجوب أن تلحظ سلسلة الرتب والرواتب الاساتذة المتعاقدين وأن تكون عادلة ومنصفة".وقالت: "ان وزير العمل عبّر مشكورا عن تعاونه واستعداده للعمل على تحقيق المطالب المحقة من خلال التواصل مع المعنيين".واستقبل وزير العمل وفدا من تجمع شركات التأمين برئاسة اسعد الذي أطلعه على وضع القطاع في هذه المرحلة ، كما التقى وفدا من جمعية مساربرئاسة رانية أعين.