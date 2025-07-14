حمود بحث على رأس مع وفد رئيس بلدية بقسطا في شؤون منطقة الشرحبيل

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زار للجماعة الإسلامية في على رأس وفد من قيادة الجماعة في منطقة ضم زياد عفارة، وشادي جمعه، رئيس بلدية بقسطا في مكتبه، وقدموا له التهاني بفوزه في الإنتخابات البلدية الأخيرة.وجرى خلال اللقاء وفق بيان عن الجماعة" التداول بشؤون المنطقة بشكلٍ عام، والعلاقة التي تربط منطقة والشرحبيل بمدينة ، حيث تشكل إمتداداً طبيعياً جغرافياً وديموغرافياً يتجسد بالعلاقات المميزة والمصالح المشتركة لجميع السكان".واضاف البيان:"بحث الوفد مع الرئيس مزهر بعض المتعلقة بمنطقة الشرحبيل لا سيما موضوع الطرقات وإنارتها، وضرورة معالجة بعضها الذي يحتاج للتزفيت والصيانة، وفرض تأمين السلامة العامة على متعهدي ورش الـبناء، وبحث إيجاد حل لمدخل الشرحبيل لجهة تقاطع البرامية- بقسطا".وأثنى الوفد على" الجهود التي يبذلها الرئيس مزهر في معالجة كل القضايا التي بحثت، وفي تعاطيه الإيجابي والمسؤول مع كل أبناء وساكني المنطقة، وجرى الإتفاق على التواصل الدائم بين الجماعة والبلدية لما فيه خدمة ومصلحة المنطقة". (الوكالة الوطنية للإعلام)