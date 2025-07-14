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لبنان
حمود بحث على رأس مع وفد رئيس بلدية بقسطا في شؤون منطقة الشرحبيل
Lebanon 24
14-07-2025
|
06:23
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نائب رئيس
المكتب السياسي
للجماعة الإسلامية في
لبنان
الدكتور بسام حمود
على رأس وفد من قيادة الجماعة في منطقة
الشرحبيل
ضم زياد عفارة، وشادي جمعه، رئيس بلدية بقسطا
إبراهيم مزهر
في مكتبه، وقدموا له التهاني بفوزه في الإنتخابات البلدية الأخيرة.
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وجرى خلال اللقاء وفق بيان عن الجماعة" التداول بشؤون المنطقة بشكلٍ عام، والعلاقة التي تربط منطقة
بقسطا
والشرحبيل بمدينة
صيدا
، حيث تشكل إمتداداً طبيعياً جغرافياً وديموغرافياً يتجسد بالعلاقات المميزة والمصالح المشتركة لجميع السكان".
واضاف البيان:"بحث الوفد مع الرئيس مزهر بعض
القضايا
المتعلقة بمنطقة الشرحبيل لا سيما موضوع الطرقات وإنارتها، وضرورة معالجة بعضها الذي يحتاج للتزفيت والصيانة، وفرض تأمين السلامة العامة على متعهدي ورش الـبناء، وبحث إيجاد حل لمدخل الشرحبيل لجهة تقاطع
صيدا-
البرامية- بقسطا".
وأثنى الوفد على" الجهود التي يبذلها الرئيس مزهر في معالجة كل القضايا التي بحثت، وفي تعاطيه الإيجابي والمسؤول مع كل أبناء وساكني المنطقة، وجرى الإتفاق على التواصل الدائم بين الجماعة والبلدية لما فيه خدمة ومصلحة المنطقة". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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