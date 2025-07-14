محادثات لبنانية-كويتية في السراي

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وحضر عن الجانب اللبناني مجلس الوزراء الدكتور طارق متري ، الدكتور غسان سلامة، والمياه جو الصدي، والبلديات العميد أحمد ، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيه وسفير سفير لبنان لدى دولة السفير أحمد عرفة.كما حضر عن الجانب الكويتي القائم بأعمال سفارة دولة الكويت لدى لبنان محمد الماجد، مستشار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عادل المناور، وكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء حامد مناحي المطيري والوفد المرافق .ثم جال الرئيس سلام والمسؤول الكويتي في ارجاء السرايا بعد اعادة ترميمها بمساهمة كبيرة من الهبة المقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية .وفي المناسبة أقام الرئيس سلام مأدبة غداء على شرف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح والوفد المرافق.موراتينوسوكان الرئيس سلام استقبل الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لمكافحة " الاسلاموفوبيا" ميغيل أنخيل موراتينوس في حضور وزير الثقافة غسان سلامة والسفير الإسباني في لبنان سلام سفير خيسوس سانتوس أغوادو ا وتناول اللقاء النشاط الديبلوماسي للتحالف، في سبيل تعزيز الحوار والسلام في العالم، بالإضافة الى الاوضاع والتحديات المحلية والإقليمية.والتقى الرئيس سلام النائب نديم الجميل والسيد لطفي تسابحجي.