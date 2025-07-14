السيّد من النبطية: لتعزيز برامج الدعم وإعادة تأهيل المراكز المتضررة

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وأكدت السيد في كلمتها أن الوزارة ستكثف جهودها لدعم الفئات المحتاجة، خصوصًا في من الحرب الأخيرة، لافتة إلى وجود برامج تشمل ذوي الإعاقة و"برنامج أمان"، إضافة إلى خطط لإعادة تأهيل 6 مراكز مدمّرة و35 متضررة. كما تحدثت عن مبادرة الدمج الاقتصادي لتمكين الأفراد من دخول سوق العمل من خلال التدريب والدعم المادي.من جهتها، رحبت المحافظ بالوزيرة، مشددة على أهمية الإحصاء لتحديد الحاجات الفعلية للمناطق، وعلى ضرورة إشراك البلديات والمنتخبين الجدد في عمليات إعادة البناء والدمج الاجتماعي والاقتصادي.بدورهم، طالب النواب والفاعليات الحاضرة بتعزيز الدعم للمعوقين، وتنظيم عمل الجمعيات، وتثبيت المتعاقدين في الوزارة. كما دُعيت الوزارة إلى إصدار بطاقات لجرحى الحرب ورفع قيمة المساعدات.واختتمت الزيارة بجولة ميدانية للوزيرة في سوق النبطية، حيث تفقّدت حجم الأضرار الناتجة عن القصف ، والتقت بعدد من الفاعليات المحلية ووزير الاقتصاد.