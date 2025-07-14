كرامي: اعمل على الملفات بقدر استطاعتي

تفقدت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي متوسطة حوش الأمراء ضمن جولة لها اليوم في محافظة ومحافظة ، واطلعت سير الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة، رافقها في الجولة المستشار الإعلامي البير شمعون وفريق من الوزارة.

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وكان في استقبالها رئيس المنطقة التربوية في محافظة البقاع يوسف البريدي رئيس المركز بسام شكر ومديرة المدرسة ميشلين الخوري.



وخلال الجولة في غرف المركز، استمعت كرامي الى هواجس الطلاب الذين نقلوا إليها بعض الملاحظات حول مواجهتهم صعوبة في بعض مواد الامتحانات وعن ضيق الوقت في مواد اخرى.



وقد لمست كرامي ارتياحًا عاما لدى الطلاب وقالت: "استفهموا مني كيف سيكون التصحيح واخبرتهم أننا سنكمل بنفس الطريقة العادلة، ورغم الظروف الصعبة التي مر بها ، نثبت من خلال هذه الامتحانات بأن التحديات لا توقفنا، وان الإصرار موجود".



وتابعت: "الجو العام مرتاح، وأغلب الاستفسارات من الطلاب كانت حول المواد الاختيارية والتصحيح، حاولت ان اشرح لهم وجهة نظرنا، واعطوني ملاحظات بخصوص المسابقات التي واجهوا صعوبة في حلها، وأخرى عن ضيق الوقت وعدم اكمالها، ووعدتهم بأن هذه الامور ستؤخذ بعين الاعتبار كون هناك آلية متبعة في التصحيح. انا سعيدة بالاجواء واتشكر رئيس المنطقة التربوية وفريق العمل ومدير المركز ومدراء المدارس المستخدمة كمراكز للإمتحانات. هذا العمل هو عمل جماعي لا نستطيع انجاحه من دون التكاتف، ونحن مصممون على تقديم افضل امتحانات ممكنة لطلابنا".



وعلى هامش اللقاء التقت كرامي مديرة ثانوية حوش الأمراء المربية جومانا حايك ورئيس المركز فادي الحلاق.



وأعرب بعض الأساتذة المتعاقدين خلال الجولة عن قلقهم حول الظلم الذي يلحق بهم، وقالت كرامي ان "الهيئة التعليمية كلها مظلومة وانا اعمل على الملفات بقدر استطاعتي لتحسين الظروف".



بعدها انتقلت الوزيرة والوفد المرافق الى ثانوية سعدنايل الرسمية وكان لها جولة داخل الصفوف. وكان في استقبالها رئيس المنطقة التربوية في محافظة البقاع يوسف البريدي رئيس المركز بسام شكر ومديرة المدرسة ميشلين الخوري.وخلال الجولة في غرف المركز، استمعت كرامي الى هواجس الطلاب الذين نقلوا إليها بعض الملاحظات حول مواجهتهم صعوبة في بعض مواد الامتحانات وعن ضيق الوقت في مواد اخرى.وقد لمست كرامي ارتياحًا عاما لدى الطلاب وقالت: "استفهموا مني كيف سيكون التصحيح واخبرتهم أننا سنكمل بنفس الطريقة العادلة، ورغم الظروف الصعبة التي مر بها ، نثبت من خلال هذه الامتحانات بأن التحديات لا توقفنا، وان الإصرار موجود".وتابعت: "الجو العام مرتاح، وأغلب الاستفسارات من الطلاب كانت حول المواد الاختيارية والتصحيح، حاولت ان اشرح لهم وجهة نظرنا، واعطوني ملاحظات بخصوص المسابقات التي واجهوا صعوبة في حلها، وأخرى عن ضيق الوقت وعدم اكمالها، ووعدتهم بأن هذه الامور ستؤخذ بعين الاعتبار كون هناك آلية متبعة في التصحيح. انا سعيدة بالاجواء واتشكر رئيس المنطقة التربوية وفريق العمل ومدير المركز ومدراء المدارس المستخدمة كمراكز للإمتحانات. هذا العمل هو عمل جماعي لا نستطيع انجاحه من دون التكاتف، ونحن مصممون على تقديم افضل امتحانات ممكنة لطلابنا".وعلى هامش اللقاء التقت كرامي مديرة ثانوية حوش الأمراء المربية جومانا حايك ورئيس المركز فادي الحلاق.وأعرب بعض الأساتذة المتعاقدين خلال الجولة عن قلقهم حول الظلم الذي يلحق بهم، وقالت كرامي ان "الهيئة التعليمية كلها مظلومة وانا اعمل على الملفات بقدر استطاعتي لتحسين الظروف".بعدها انتقلت الوزيرة والوفد المرافق الى ثانوية سعدنايل الرسمية وكان لها جولة داخل الصفوف.

وتفقدت كرامي سير الامتحانات الرسمية في ثانوية مارون عبود في عاليه، وجالت في الغرف مطلعة المراقبات والمراقبين ومن التلاميذ على أجواء الامتحانات. كما استمعت الى ملاحظات الطلاب وهواجسهم وردت عليهم مطمئنة الى ان" الوزارة ستأخذ بالاعتبار هذه الملاحظات عند تصحيح الإمتحانات".



وبعد الجولة تحدثت الوزيرة كرامي فقالت: "اليوم قمت بجولة على مراكز الامتحانات في بعلبك الهرمل وزحلة وصولا الى عاليه، وكانت الجولة ممتازة و الاجواء ايجابية، وتحدثت مع أهالي الطلاب وشكرت المسؤولين في المراكز التربوية والأساتذة المراقبين.



أضافت:"الطلاب عبروا عن أنفسهم وسألوا عن التصحيح والصعوبات التي واجهتهم. وشرحت لهم المسوغات لعدم اعتماد المواد الاختيارية، وباعتراف التلاميذ كانت الامتحانات أفضل مما توقعوا".



وقالت:"اكدت لهم ان هدفنا اعادة المصداقية للشهادة من أجل مستقبلهم وللجامعات التي ستسقبلهم". (الوكالة الوطنية للإعلام)