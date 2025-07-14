Advertisement

لبنان

تمرّد داخل سجن في لبنان.. واحتجاز عنصرين من القوى الامنية كرهائن

Lebanon 24
14-07-2025 | 07:33
A-
A+
Doc-P-1391148-638881006231925202.png
Doc-P-1391148-638881006231925202.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 شهد سجن أميون حال تمرد تطوّرت إلى احتجاز سجناء لعنصرين من القوى الأمنية كرهائن، مع تهديدات بإشعال حريق داخل السجن.
Advertisement

وعلى الأثر، تدخلت قوة كبيرة من فرقة التدخل السريع لمحاولة فتح أبواب السجن والسيطرة على الوضع كما طلب من الدفاع المدني الجهوز لاي طارئ وحتى الساعة، لم تُعرف الأسباب التي دفعت السجناء إلى التمرد.
مواضيع ذات صلة
تقرير إسرائيلي يكشف مفاجأة.. "تمرّد" يحصل داخل الجيش!
lebanon 24
14/07/2025 19:48:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تمرد وشروط للعودة.. ليفاندوفسكي يعلن مقاطعة منتخب بولندا
lebanon 24
14/07/2025 19:48:08 Lebanon 24 Lebanon 24
البرهان: المنظومة الأمنية والعسكرية تعمل على قلب رجل واحد من أجل وحدة السودان ودحر التمرد
lebanon 24
14/07/2025 19:48:08 Lebanon 24 Lebanon 24
"تمرد مسلح" في أميركا.. قصة عمرها 100 عام!
lebanon 24
14/07/2025 19:48:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:25 | 2025-07-14
12:19 | 2025-07-14
12:17 | 2025-07-14
12:05 | 2025-07-14
12:05 | 2025-07-14
12:00 | 2025-07-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24