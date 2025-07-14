Advertisement

لبنان

اعتصام تحذيريّ امام مرفأ طرابلس رفضًا للسياسة المتّبعة مع شاحنات الترانزيت

Lebanon 24
14-07-2025 | 07:44
A-
A+
Doc-P-1391150-638881011853117264.png
Doc-P-1391150-638881011853117264.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفّذ عدد من العاملين في قطاع النقل والمتعهدين والعاملين في مرفأ طرابلس اعتصامًا تحذيريًا، بدعوة من نائب رئيس اتحادات النقل البري للترانزيت محمد كمال الخير، احتجاجًا على القرار الصادر عن وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني بشأن الأوزان والتحميل داخل المرفأ، معتبرين أنه يُطبق حصراً في طرابلس دون سواها.
Advertisement

رئيس نقابة عمال مرفأ طرابلس أحمد السعيد وصف القرار بغير المنطقي، متسائلًا كيف يمكن الالتزام بالأوزان من دون المساس بسلامة الحمولات، ومؤكدًا استمرار الإضراب إلى حين مراجعة القرار لما له من أثر سلبي على العمال.

أما النقيب الخير، فاعتبر أن القرار يشكّل ظلمًا لطرابلس، داعيًا إلى اعتماد قانون موحد كما في الدول العربية، ومشيرًا إلى أن القرار نفسه وُضع عام 2012 ولم يُطبّق حتى اليوم إلا في مرفأ طرابلس. وطالب بتعميم التنفيذ على سائر المرافئ، محذرًا من انعكاسات القرار على القطاع التجاري.

مواضيع ذات صلة
اعتصام في طرابلس رفضاً لعرض كوميدي
lebanon 24
14/07/2025 19:48:16 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتصام لعمال بلدية الميناء امام القصر البلدي في طرابلس
lebanon 24
14/07/2025 19:48:16 Lebanon 24 Lebanon 24
إعتصام وقطع الطريق أمام سرايا طرابلس (فيديو)
lebanon 24
14/07/2025 19:48:16 Lebanon 24 Lebanon 24
رسامني إجتمع مع وفد نقابة أصحاب الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت
lebanon 24
14/07/2025 19:48:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:25 | 2025-07-14
12:19 | 2025-07-14
12:17 | 2025-07-14
12:05 | 2025-07-14
12:05 | 2025-07-14
12:00 | 2025-07-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24