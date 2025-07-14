اعتصام تحذيريّ امام مرفأ طرابلس رفضًا للسياسة المتّبعة مع شاحنات الترانزيت

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نفّذ عدد من العاملين في قطاع النقل والمتعهدين والعاملين في مرفأ اعتصامًا تحذيريًا، بدعوة من اتحادات النقل البري للترانزيت ، احتجاجًا على القرار الصادر عن وزير الأشغال العامة والنقل بشأن الأوزان والتحميل داخل المرفأ، معتبرين أنه يُطبق حصراً في طرابلس دون سواها.رئيس وصف القرار بغير المنطقي، متسائلًا كيف يمكن الالتزام بالأوزان من دون المساس بسلامة الحمولات، ومؤكدًا استمرار الإضراب إلى حين مراجعة القرار لما له من أثر سلبي على العمال.أما النقيب الخير، فاعتبر أن القرار يشكّل ظلمًا لطرابلس، داعيًا إلى اعتماد قانون موحد كما في ، ومشيرًا إلى أن القرار نفسه وُضع عام 2012 ولم يُطبّق حتى اليوم إلا في مرفأ طرابلس. وطالب بتعميم التنفيذ على سائر المرافئ، محذرًا من انعكاسات القرار على القطاع التجاري.