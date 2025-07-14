بضائع عالقة في مرفأ بيروت.. واجتماع طارئ

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عقد اليوم في مرفأ اجتماع تنسيقي ضم نقابة مخلصي البضائع وعدداً من المعنيين في العمل المرفئي، خصص للبحث في سبل تسريع دورة إخراج البضائع، واتخاذ خطوات استثنائية تواكب الظروف الطارئة الناتجة عن الإضراب المفتوح الذي ينفذه موظفو القطاع العام.وفي هذا الإطار، ناشد لمرفأ بيروت الوزراء المعنيين،" السعي إلى إيجاد صيغة استثنائية تضمن الجهوزية التشغيلية للإدارات التابعة لهم ضمن نطاق المرفأ، لاسيما تلك المخولة منح التأشيرات والموافقات الضرورية، بما يتيح استمرار إخراج البضائع".وإذ قدّر " تفهّمه الكامل لمشروعية المطالب التي ينادي بها موظفو القطاع العام"، قّدر "سعي الوزراء المعنيين الحثيث لإيجاد الحلول المناسبة بحسب الإمكانات المتاحة لتسريع وتسهيل إخراج البضائع من المرفأ"، كماقدر "عمل موظفي الإدارة والعاملين فيها والجيش اللبناني والأجهزة الأمنية العاملة في مرفأ بيروت على العمل المتواصل دون أي توقف". (الوكالة الوطنية للإعلام)