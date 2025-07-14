Advertisement

لبنان

بضائع عالقة في مرفأ بيروت.. واجتماع طارئ

Lebanon 24
14-07-2025 | 07:47
A-
A+
Doc-P-1391154-638881015088693251.png
Doc-P-1391154-638881015088693251.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقد اليوم في مرفأ بيروت اجتماع تنسيقي ضم نقابة مخلصي البضائع وعدداً من المعنيين في العمل المرفئي، خصص للبحث في سبل تسريع دورة إخراج البضائع، واتخاذ خطوات استثنائية تواكب الظروف الطارئة الناتجة عن الإضراب المفتوح الذي ينفذه موظفو القطاع العام.
Advertisement

وفي هذا الإطار، ناشد رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني الوزراء المعنيين،" السعي إلى إيجاد صيغة استثنائية تضمن الجهوزية التشغيلية للإدارات التابعة لهم ضمن نطاق المرفأ، لاسيما تلك المخولة منح التأشيرات والموافقات الضرورية، بما يتيح استمرار إخراج البضائع".

وإذ قدّر عيتاني" تفهّمه الكامل لمشروعية المطالب التي ينادي بها موظفو القطاع العام"،  قّدر "سعي الوزراء المعنيين الحثيث لإيجاد الحلول المناسبة بحسب الإمكانات المتاحة لتسريع وتسهيل إخراج البضائع من المرفأ"، كماقدر "عمل موظفي الإدارة والعاملين فيها والجيش اللبناني والأجهزة الأمنية العاملة في مرفأ بيروت على العمل المتواصل دون أي توقف". (الوكالة الوطنية للإعلام)
مواضيع ذات صلة
تنبيه عاجل.. بضائع في مرفأ بيروت قد تتعرض للتلف
lebanon 24
14/07/2025 19:48:32 Lebanon 24 Lebanon 24
رسامني إجتمع مع وفد نقابة أصحاب الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت
lebanon 24
14/07/2025 19:48:32 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب إيران بالأمم المتحدة: ندعو لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن
lebanon 24
14/07/2025 19:48:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يتوجه إلى واشنطن لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي لبحث تطورات الحرب بين إيران وإسرائيل
lebanon 24
14/07/2025 19:48:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:25 | 2025-07-14
12:19 | 2025-07-14
12:17 | 2025-07-14
12:05 | 2025-07-14
12:05 | 2025-07-14
12:00 | 2025-07-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24