احتجاجا على قطع ماء الري.. اعتصام في حمدون أمام مصلحة المياه - المنية

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نفّذ عدد من أهالي منطقة حمدون اعتصاماً أمام في ، احتجاجاً على قطع مياه عن بساتينهم الزراعية، ما تسبب بخسائر فادحة للمزارعين وهدّد الموسم الزراعي بالكامل.ورفع المعتصمون لافتات تطالب بإعادة ضخ المياه فوراً، مؤكدين أن" الانقطاع المستمر للمياه منذ أسابيع يهدد أرزاقهم ويُلحق ضرراً بالغاً بالأشجار والمزروعات، في ظل غياب أي خطة بديلة أو توضيح رسمي من الجهات المعنيّة".وحذّر الأهالي من" تصعيد تحركاتهم في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم"، داعين المعنيين في مصلحة المياه ووزارة الطاقة إلى" التدخل السريع لإنصافهم وضمان حقهم في المياه".ويُذكر أن منطقة حمدون تُعد من أبرز المساحات الزراعية في المنية الإدارية، وتعتمد بشكل رئيسي على مياه الري في مواسمها الزراعية.