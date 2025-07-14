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لبنان

بالصور... هذا سبب الحريق الكبير على طريق مار روكز - الدكوانة

Lebanon 24
14-07-2025 | 08:05
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اندلع حريق كبير داخل "فان" على طريق مار روكز - الدكوانة، ما أدى إلى تصاعد الدخان الأسود في سماء المنطقة.
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وعلم أنّ الحريق سببه "ماس كهربائيّ".
 
 
 
 
 
 
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