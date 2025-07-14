28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
25
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الصباح من عين التينة: لبنان سوف يبقى لبنان
Lebanon 24
14-07-2025
|
08:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
إستقبل
رئيس مجلس النواب نبيه بري
في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة النائب الأول لرئيس
مجلس الوزراء
ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح والوفد المرافق بحضور القائم بأعمال سفارة الكويت في
بيروت
المستشار ياسين الماجد حيث تناول اللقاء الاوضاع العامة في
لبنان
والمنطقة وآخر المستجدات والعلاقات الثنائية بين لبنان والكويت وبعد اللقاء تحدث الشيخ الصباح: لبنان سوف يبقى لبنان والزيارة هي لتأكيد دعم الكويت والشعب الكويتي التام للبنان وعلى رأسهم صاحب السمو امير الكويت، كما كان لبنان الداعم الاول للكويت وللشعب الكويتي وانشالله كافة مشاكل لبنان سوف تحل.
Advertisement
وحول أسباب زيارته للرئيس
بري
؟
أجاب الوزير الصباح: انا هنا للسلام على
الرئيس بري
وهو اقدم رئيس برلمان ومن المفروض على كل
برلماني
أن يأتي للاستماع الى نصائحه.
وختم الشيخ الصباح: زيارتي الى لبنان هي لنقل رسائل حب ومودة من الشعب الكويتي وعلى رأسهم صاحب السمو امير البلاد للبنان والشعب اللبناني.
وفيما اذا كان هناك من مخاوف تهدد لبنان من حدوده الشرقية مع
سوريا
؟
أجاب الوزير الصباح : لبنان سيبقى لبنان وسوريا ستبقى سوريا.
كما استقبل الرئيس بري سفير اندونيسيا ديكي كومار في زيارة بروتوكولية بمناسبة توليه مهامه الجديدة كسفير لبلاده لدى لبنان، الزيارة كانت مناسبة ايضا جرى خلالها بحث لتطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان واندونيسيا.
رئيس المجلس تابع أيضا المستجدات السياسية والميدانية والاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان وكندا وذلك خلال لقائه سفيرة كندا في لبنان ستيفاني ماكولم.
وبعد الظهر استقبل الرئيس بري سفيرة تشيكيا أستر لوفروفا (Ester LAUFEROVÁ) في زيارة بروتوكولية بعد تسلمها مهامها الجديدة كسفيرة لبلادها لدى لبنان كما كان اللقاء مناسبة جرى خلاله عرض للاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين .
رئيس المجلس إستقبل أيضاً مستشار فخامة رئيس الجمهورية جوزاف عون العميد اندرية رحال بحضور المستشار الاعلامي للرئيس
نبيه بري
علي حمدان.
مواضيع ذات صلة
وزير الداخلية الكويتي من عين التينة: لبنان سيبقى لبنان وملف السلاح سيتم حلّه قريباً
Lebanon 24
وزير الداخلية الكويتي من عين التينة: لبنان سيبقى لبنان وملف السلاح سيتم حلّه قريباً
14/07/2025 19:49:15
14/07/2025 19:49:15
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط من عين التينة: همنا الحفاظ على لبنان الكبير ومتمسكون بالكيانات الحالية
Lebanon 24
جنبلاط من عين التينة: همنا الحفاظ على لبنان الكبير ومتمسكون بالكيانات الحالية
14/07/2025 19:49:15
14/07/2025 19:49:15
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الكويت الشيخ فهد يوسف سعود الصباح إلى عين التينة
Lebanon 24
وصول النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الكويت الشيخ فهد يوسف سعود الصباح إلى عين التينة
14/07/2025 19:49:15
14/07/2025 19:49:15
Lebanon 24
Lebanon 24
برّاك يغادر عين التينة من دون الادلاء بأي تصريح
Lebanon 24
برّاك يغادر عين التينة من دون الادلاء بأي تصريح
14/07/2025 19:49:15
14/07/2025 19:49:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
اجتماع في وزارة الأشغال لبحث أعمال تأهيل الطرق والجسور في لبنان
Lebanon 24
اجتماع في وزارة الأشغال لبحث أعمال تأهيل الطرق والجسور في لبنان
12:25 | 2025-07-14
14/07/2025 12:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومة.. هذا ما تبلغه لبنان من أميركا بشأن "سلاح حزب الله"
Lebanon 24
آخر معلومة.. هذا ما تبلغه لبنان من أميركا بشأن "سلاح حزب الله"
12:19 | 2025-07-14
14/07/2025 12:19:48
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف "فان" قادم من البقاع... شاهدوا ما ضبط داخله
Lebanon 24
توقيف "فان" قادم من البقاع... شاهدوا ما ضبط داخله
12:17 | 2025-07-14
14/07/2025 12:17:33
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط من عين التينة: همنا الحفاظ على لبنان الكبير ومتمسكون بالكيانات الحالية
Lebanon 24
جنبلاط من عين التينة: همنا الحفاظ على لبنان الكبير ومتمسكون بالكيانات الحالية
12:05 | 2025-07-14
14/07/2025 12:05:27
Lebanon 24
Lebanon 24
على إيقاع الفن والفرح... Street Festival ينعش صيف إهدن
Lebanon 24
على إيقاع الفن والفرح... Street Festival ينعش صيف إهدن
12:05 | 2025-07-14
14/07/2025 12:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أموال سيحصل عليها 150 ألف لبناني.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
أموال سيحصل عليها 150 ألف لبناني.. إليكم التفاصيل
09:56 | 2025-07-14
14/07/2025 09:56:28
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله ونعيم قاسم.. هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيليّ
Lebanon 24
عن نصرالله ونعيم قاسم.. هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيليّ
14:00 | 2025-07-13
13/07/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هو رجل أعمال بارز.. نادين نسيب نجيم تعيش قصة حب جديدة إليكم التفاصيل
Lebanon 24
هو رجل أعمال بارز.. نادين نسيب نجيم تعيش قصة حب جديدة إليكم التفاصيل
23:40 | 2025-07-13
13/07/2025 11:40:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إصابته بسرطان الكبد... الموت يُغيّب أحد أبرز مقدمي البرامج
Lebanon 24
بعد إصابته بسرطان الكبد... الموت يُغيّب أحد أبرز مقدمي البرامج
06:55 | 2025-07-14
14/07/2025 06:55:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيواجهه لبنان إذا لم يسّلم "حزب الله" سلاحه بطيب خاطره
Lebanon 24
هذا ما سيواجهه لبنان إذا لم يسّلم "حزب الله" سلاحه بطيب خاطره
09:00 | 2025-07-14
14/07/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:25 | 2025-07-14
اجتماع في وزارة الأشغال لبحث أعمال تأهيل الطرق والجسور في لبنان
12:19 | 2025-07-14
آخر معلومة.. هذا ما تبلغه لبنان من أميركا بشأن "سلاح حزب الله"
12:17 | 2025-07-14
توقيف "فان" قادم من البقاع... شاهدوا ما ضبط داخله
12:05 | 2025-07-14
جنبلاط من عين التينة: همنا الحفاظ على لبنان الكبير ومتمسكون بالكيانات الحالية
12:05 | 2025-07-14
على إيقاع الفن والفرح... Street Festival ينعش صيف إهدن
12:00 | 2025-07-14
آخر حديث إسرائيليّ عن لبنان وغزة.. تحذيرٌ من "الوهم الخطير"!
فيديو
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
04:00 | 2025-07-12
14/07/2025 19:49:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
01:00 | 2025-07-12
14/07/2025 19:49:15
Lebanon 24
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
02:37 | 2025-07-11
14/07/2025 19:49:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24