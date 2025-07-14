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لبنان

الصباح من عين التينة: لبنان سوف يبقى لبنان

Lebanon 24
14-07-2025 | 08:22
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إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح والوفد المرافق بحضور القائم بأعمال سفارة الكويت في بيروت المستشار ياسين الماجد حيث تناول اللقاء الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة وآخر المستجدات والعلاقات الثنائية بين لبنان والكويت وبعد اللقاء تحدث الشيخ الصباح: لبنان سوف يبقى لبنان والزيارة هي لتأكيد دعم الكويت والشعب الكويتي التام للبنان وعلى رأسهم صاحب السمو امير الكويت، كما كان لبنان الداعم الاول للكويت وللشعب الكويتي وانشالله كافة مشاكل لبنان سوف تحل.
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وحول أسباب زيارته للرئيس بري؟
 
أجاب الوزير الصباح: انا هنا للسلام على الرئيس بري وهو اقدم رئيس  برلمان ومن المفروض على كل برلماني أن يأتي للاستماع الى نصائحه.
 
وختم الشيخ الصباح: زيارتي الى لبنان هي لنقل رسائل حب ومودة من الشعب الكويتي وعلى رأسهم  صاحب السمو امير البلاد للبنان والشعب اللبناني.
وفيما اذا كان هناك من مخاوف تهدد لبنان من حدوده الشرقية مع سوريا ؟
 
أجاب الوزير الصباح : لبنان سيبقى لبنان وسوريا ستبقى سوريا.
 
كما استقبل الرئيس بري سفير اندونيسيا ديكي كومار في زيارة بروتوكولية بمناسبة توليه مهامه الجديدة كسفير لبلاده لدى لبنان، الزيارة كانت مناسبة ايضا جرى خلالها بحث لتطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان واندونيسيا.
 
 رئيس المجلس تابع أيضا المستجدات السياسية والميدانية والاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان وكندا وذلك خلال لقائه سفيرة كندا في لبنان ستيفاني ماكولم.
 
وبعد الظهر استقبل الرئيس بري سفيرة تشيكيا أستر لوفروفا (Ester LAUFEROVÁ) في زيارة بروتوكولية بعد تسلمها مهامها الجديدة كسفيرة لبلادها لدى لبنان كما كان اللقاء مناسبة جرى خلاله عرض للاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين .
 
رئيس المجلس إستقبل أيضاً مستشار فخامة رئيس الجمهورية جوزاف عون العميد اندرية رحال بحضور المستشار الاعلامي للرئيس نبيه بري علي حمدان.
 
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