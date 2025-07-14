"التقدمي" يدعو للتهدئة الفورية في السويداء

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صدر عن الإشتراكي البيان التالي:يُعرب الحزب التقدمي الإشتراكي عن الأسف الشديد للأحداث الدامية التي شهدتها محافظة ، ويتوجه بالتعزية إلى أهالي الذين قضوا، داعياً إلى التهدئة الفورية حقناً للدماء.وإذ أكد أنه يسعى من خلال الاتصالات اللازمة مع المعنيين للتوصل إلى وقف هذا المسلسل المتكرر، شدّد الحزب التقدمي الإشتراكي على ضرورة التوصّل إلى حلّ سلمي برعاية ، يضمن الاستقرار والأمن والسلم الأهلي في كافة أراضي ، وبمشاركة كل مكونات الشعب السوري وبالتعاون مع الدولة .ويرفض الحزب، بشكل قاطع، كل الدعوات المطالِبة بتوفير الحماية الدولية، من أي جهة أتت، ويشدد على أن مسؤولية الأمن والحماية تقع حصراً على عاتق الدولة السورية دون سواها.