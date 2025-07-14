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لبنان

إحياء مشهدية "واقعة الطف" في شمسطار

Lebanon 24
14-07-2025 | 08:39
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أحيت بلدة شمسطار عرضًا مسرحيًا يجسّد واقعة الطف، برعاية الشيخ نعيم قاسم، وبمشاركة فعاليات محلية.
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المشهدية ركّزت على قيم كربلاء كالإيثار والتضحية والثبات.
وأكد الشيخ تامر حمزة أن إحياء ذكرى الحسين تجديد للولاء ونهج المقاومة، مشددًا على أهمية كربلاء في الهوية الثقافية والدينية.
كما انتشرت المضائف في محيط العرض تعبيرًا عن المحبة والوفاء للإمام الحسين.

 
 
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