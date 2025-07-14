إحياء مشهدية "واقعة الطف" في شمسطار

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أحيت بلدة عرضًا مسرحيًا يجسّد واقعة ، برعاية الشيخ ، وبمشاركة فعاليات محلية.المشهدية ركّزت على قيم كربلاء كالإيثار والتضحية والثبات.وأكد الشيخ أن إحياء ذكرى الحسين تجديد للولاء ونهج ، مشددًا على أهمية كربلاء في الهوية الثقافية والدينية.كما انتشرت المضائف في محيط تعبيرًا عن المحبة والوفاء للإمام الحسين.