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لبنان

ناصر الدين: وزارة الصحة ملتزمة بضمان جودة الدواء

Lebanon 24
14-07-2025 | 08:44
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وزّع وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين شهادات "التخزين والتوزيع الجيد" (GSDP) لعدد من المستودعات الصيدلانية الملتزمة بالمعايير المعتمدة، خلال احتفال أقيم في المعهد العالي للأعمال (ESA) بالتعاون مع الوزارة، وبحضور فاعليات صحية وأكاديمية.
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وأكد ناصر الدين في كلمته أن وزارة الصحة ملتزمة بضمان جودة الدواء، مشيرًا إلى مسار بدأ عام 2013 لتطوير نظام وطني يستند إلى إرشادات منظمة الصحة العالمية. وأعلن عن خطط لتفعيل المختبر المركزي وإنشاء الوكالة اللبنانية للدواء، معتبرًا أن الشهادات التي وُزّعت تكرّس مسؤولية مشتركة لضمان دواء آمن لكل مريض.

من جهته، نوّه مدير ESA ماكسانس ديو بالشراكة المستمرة مع الوزارة، رغم التحديات التي تمر بها البلاد، فيما اعتبرت الدكتورة ريتا كرم أن المشروع يمثل ثمرة جهود استمرت لسنوات لتعزيز ثقافة الجودة في القطاع الصيدلاني.

وأشارت المستشارة كريستيل فرنساوي إلى أن المشروع أدخل تحسينات شاملة في أنظمة التتبع والمراقبة داخل المستودعات، وأسهم في بناء ثقافة التزام مستدامة، بفضل التعاون الوثيق بين الوزارة والقطاع الخاص.

وشهد اللقاء أيضًا تكريم فريق العمل والمدققين الذين ساهموا في تنفيذ المشروع، وسط تأكيدات على توسيع المبادرة لتشمل الصيدليات والمكملات الغذائية مستقبلاً.
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