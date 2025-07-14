تمثيل لبناني لافت في مبادرة عالمية لإصلاح الأنظمة الصحية

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اختارت مؤسسة "ويلكم ترست" صالح، المدير المؤسس لمعهد الصحة العالمي في ، كأحد خمسة خبراء عالميين لتقديم مقترحات استراتيجية تهدف إلى إعادة تشكيل مستقبل الصحة العالمية، في خطوة تعكس تقديرًا لخبراته القيادية والإقليمية.ووفق بيان صادر عن الجامعة الأميركية، تأتي في ظل التحديات السياسية والمالية التي تواجه عالميًا، حيث كُلّف خمسة خبراء من مختلف القارات بصياغة رؤى مبتكرة تدعم أنظمة صحية أكثر عدالة ومرونة. وقد تم اختيار الدكتور صالح ليمثل منطقتي وآسيا الوسطى، إلى جانب شخصيات بارزة تمثل إفريقيا، ، ، وأميركا اللاتينية.وتُعدّ مؤسسة "ويلكم ترست" من أبرز الجهات الخيرية في دعم البحوث الصحية، وتهدف من خلال هذه المبادرة إلى إطلاق حوار عالمي حول أولويات الصحة والعدالة في توزيع الموارد الصحية. ومن المقرر نشر المقترحات في آب 2025.ويأتي هذا التكريم ليؤكد الدور المتصاعد للجامعة الأميركية في كمنصة ريادية في الابتكار الصحي، خاصة عبر الذي يديره الدكتور صالح، والذي يُعنى ببحوث متعددة التخصصات والمشاركة السياسية والتعليم لمواجهة التحديات الصحية في البيئات الهشّة والمتأثرة بالنزاعات.