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لبنان

تمثيل لبناني لافت في مبادرة عالمية لإصلاح الأنظمة الصحية

Lebanon 24
14-07-2025 | 08:48
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اختارت مؤسسة "ويلكم ترست" الدكتور شادي صالح، المدير المؤسس لمعهد الصحة العالمي في الجامعة الأميركية في بيروت، كأحد خمسة خبراء عالميين لتقديم مقترحات استراتيجية تهدف إلى إعادة تشكيل مستقبل الصحة العالمية، في خطوة تعكس تقديرًا لخبراته القيادية والإقليمية.
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ووفق بيان صادر عن الجامعة الأميركية، تأتي هذه المبادرة في ظل التحديات السياسية والمالية التي تواجه الأنظمة الصحية عالميًا، حيث كُلّف خمسة خبراء من مختلف القارات بصياغة رؤى مبتكرة تدعم أنظمة صحية أكثر عدالة ومرونة. وقد تم اختيار الدكتور صالح ليمثل منطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إلى جانب شخصيات بارزة تمثل إفريقيا، أوروبا، آسيا والمحيط الهادئ، وأميركا اللاتينية.

وتُعدّ مؤسسة "ويلكم ترست" من أبرز الجهات الخيرية في دعم البحوث الصحية، وتهدف من خلال هذه المبادرة إلى إطلاق حوار عالمي حول أولويات الصحة والعدالة في توزيع الموارد الصحية. ومن المقرر نشر المقترحات في آب 2025.

ويأتي هذا التكريم ليؤكد الدور المتصاعد للجامعة الأميركية في بيروت كمنصة ريادية في الابتكار الصحي، خاصة عبر معهد الصحة العالمي الذي يديره الدكتور صالح، والذي يُعنى ببحوث متعددة التخصصات والمشاركة السياسية والتعليم لمواجهة التحديات الصحية في البيئات الهشّة والمتأثرة بالنزاعات.
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