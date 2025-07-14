بسبب أقساطها الجامعية.. أنهت حياتها في صيدا

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عُثر على جثة الفتاة ر. ع. (مواليد 2004) مشنوقة بحبل داخل منزل والدها في منطقة القياعة، وقد نُقلت إلى مستشفى قصب في ، حسب مندوبة " ".وبحسب المعلومات الاولية فإن الشابة أقدمت على الانتحار بعدما عجزت عن تسديد أقساطها الجامعية.هذا والتحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات القضية، فيما خيّم الحزن والأسى على محيط الشابة وأصدقائها.