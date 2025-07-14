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لبنان
تزامنا مع جلسة مجلس النواب.. تدابير سير غدًا
Lebanon 24
14-07-2025
|
09:04
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صدر عن
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
ـ
شعبة العلاقات
العامة،الآتي:
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الساعة 11:00 من يوم غد الثلاثاء 15-7-2025، ستعقد جلسة عامة في مجلس النواب لمناقشة الحكومة في سياساتها العامة.
لذلك، سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كليا طيلة فترة انعقاد الجلسة، اعتبارا من الساعة 7:00 صباحا من التاريخ المذكور وحتى الانتهاء.
يُرجى من المواطنين الكرام أخذ
العلم
والتّقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر
قوى الأمن الداخلي
، وبالإشارات التوجيهيّة الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام.
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