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لبنان

تزامنا مع جلسة مجلس النواب.. تدابير سير غدًا

Lebanon 24
14-07-2025 | 09:04
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة،الآتي:
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الساعة 11:00 من يوم غد الثلاثاء 15-7-2025، ستعقد جلسة عامة في مجلس النواب لمناقشة الحكومة في سياساتها العامة.
 
لذلك، سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كليا طيلة فترة انعقاد الجلسة، اعتبارا من الساعة 7:00 صباحا من التاريخ المذكور وحتى الانتهاء.
يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتّقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهيّة الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام. 
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