تزامنا مع جلسة مجلس النواب.. تدابير سير غدًا

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الساعة 11:00 من يوم غد الثلاثاء 15-7-2025، ستعقد جلسة عامة في مجلس النواب لمناقشة الحكومة في سياساتها العامة.لذلك، سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كليا طيلة فترة انعقاد الجلسة، اعتبارا من الساعة 7:00 صباحا من التاريخ المذكور وحتى الانتهاء.