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لبنان

خلال إجتماع وزير الداخليّة بنظيره الكويتيّ... صورة تكشف ما حصل

Lebanon 24
14-07-2025 | 09:19
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انقطعت الكهرباء خلال إجتماع وزير الداخليّة والبلديّات أحمد الحجار، بنظيره الكويتيّ الشيخ فهد يوسف سعود الصباح والوفد المرافق له، في وزارة الداخليّة.
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