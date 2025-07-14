وزير الداخلية الكويتي للبنانيين: هناك خبر ايجابي ستسمعونه من رئيسكم قريباً

استقبل والبلديات ، في مكتبه في الوزارة، النائب الأول لرئيس في الشيخ ، حيث عقد الجانبان لقاء موسعا لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك.

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في السياق، توجّه وزير الداخلية للبنانيين، قائلا: "هناك خبر ايجابي ستسمعونه من رئيسكم قريباً وليس مني".



، قال وزير الداخلية أحمد : "نتمنى أن تبقى العلاقات مزدهرة ومثمرة مع ".