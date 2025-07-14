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لبنان

وزير الداخلية الكويتي للبنانيين: هناك خبر ايجابي ستسمعونه من رئيسكم قريباً

Lebanon 24
14-07-2025 | 09:36
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استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه في الوزارة، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الكويت الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، حيث عقد الجانبان لقاء موسعا لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك.
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في السياق، توجّه وزير الداخلية الكويتي للبنانيين، قائلا: "هناك خبر ايجابي ستسمعونه من رئيسكم قريباً وليس مني".

من جهته، قال وزير الداخلية أحمد الحجار: "نتمنى أن تبقى العلاقات مزدهرة ومثمرة مع الكويت".
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