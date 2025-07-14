جنبلاط: المطلوب حقن الدماء في السويداء فورا

كتب رئيس الإشتراكي عبر حسابه على منصة "أكس": "‏يتكرّر نزف الدماء في ويسقط وتكبر التحديات في . كل التعازي بالشهداء. المطلوب حقن الدماء فورا والتنبّه لخطورة هذه الفتنة، ومعالجة سريعة وأن تقوم الدولة بدورها بحماية السوريين بكل أطيافهم وفرض الأمن بعيدا عن أوهام الحماية الخارجية التي لم تنجد السوريين منذ ٢٠١١".

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