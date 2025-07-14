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لبنان

جنبلاط: المطلوب حقن الدماء في السويداء فورا

Lebanon 24
14-07-2025 | 09:42
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 كتب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط عبر حسابه على منصة "أكس": "‏يتكرّر نزف الدماء في السويداء ويسقط الشهداء وتكبر التحديات في سوريا. كل التعازي بالشهداء. المطلوب حقن الدماء فورا والتنبّه لخطورة هذه الفتنة، ومعالجة سريعة وأن تقوم الدولة بدورها بحماية السوريين بكل أطيافهم وفرض الأمن بعيدا عن أوهام الحماية الخارجية التي لم تنجد السوريين منذ ٢٠١١".
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