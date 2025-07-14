الرابطة المارونية في الجنوب: تأكيد على الصمود وتعزيز الحضور الوطني

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لبّى رئيس الرابطة المهندس مارون الحلو وعدد من أعضاء دعوة المحامي يوسف وعقيلته إلى لقاء في بلدته الحجة - قضاء ، حضره ممثلون دينيون وديبلوماسيون وفاعليات قانونية واقتصادية وإعلامية واغترابية، في مناسبة خُصصت للتأكيد على دور الرابطة في دعم الحضور في المناطق الأطراف، وخصوصًا في الجنوب.اللقاء الذي رعاه مطارنة وصور والبرازيل، وتخلله بحث في سبل تعزيز الدور الوطني للرابطة، شدد على ضرورة دعم صمود القرى الحدودية، وتمتين العيش المشترك بين وسائر مكونات المجتمع في الجنوب وسائر المناطق.في كلمته، أكد العمار أهمية انعقاد اللقاء في بلدة جنوبية صامدة كرمزية لعمل الرابطة المستقبلي، داعيًا إلى بذل الجهود لتحسين الواقع الصحي والتربوي والإنمائي في القرى. ، اعتبر الحلو أن الجنوب يمثّل تحديًا استراتيجيًا للرابطة، مؤكدًا على مواجهة التحديات والعمل بشفافية ووحدة لتحقيق الأهداف الوطنية.