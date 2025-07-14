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لبنان

الرابطة المارونية في الجنوب: تأكيد على الصمود وتعزيز الحضور الوطني

Lebanon 24
14-07-2025 | 09:47
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لبّى رئيس الرابطة المارونية المهندس مارون الحلو وعدد من أعضاء المجلس التنفيذي دعوة المحامي يوسف العمار وعقيلته إلى لقاء في بلدته الحجة - قضاء الزهراني، حضره ممثلون دينيون وديبلوماسيون وفاعليات قانونية واقتصادية وإعلامية واغترابية، في مناسبة خُصصت للتأكيد على دور الرابطة في دعم الحضور الماروني في المناطق الأطراف، وخصوصًا في الجنوب.
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اللقاء الذي رعاه مطارنة صيدا وصور والبرازيل، وتخلله بحث في سبل تعزيز الدور الوطني للرابطة، شدد على ضرورة دعم صمود القرى الحدودية، وتمتين العيش المشترك بين المسيحيين وسائر مكونات المجتمع في الجنوب وسائر المناطق.

في كلمته، أكد العمار أهمية انعقاد اللقاء في بلدة جنوبية صامدة كرمزية لعمل الرابطة المستقبلي، داعيًا إلى بذل الجهود لتحسين الواقع الصحي والتربوي والإنمائي في القرى. من جهته، اعتبر الحلو أن الجنوب يمثّل تحديًا استراتيجيًا للرابطة، مؤكدًا العزم على مواجهة التحديات والعمل بشفافية ووحدة لتحقيق الأهداف الوطنية.
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