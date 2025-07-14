الزين عرضت مع غانم وبو فخر الدين لسبل حماية البيئة

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استقبلت وزيرة البيئة الدكتورة تمارا في مكتبها بالوزارة، رئيس اللجنة الوطنية للاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) في رئيس جمعية "غدي" فادي غانم، ومديرة جمعية الحرجية والتنمية (AFDC) سوسن بو فخر الدين، وكان عرض لأعمال اللجنة الوطنية للـIUCN في لبنان، والبرامج البيئية التي تنفذها بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، لا سيما في مجالات صون التنوع البيولوجي، وتعزيز مفهوم "الحمى"، ودعم الاستراتيجيات الوطنية المرتبطة بالتنمية المستدامة، والإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية.وسلم الوفد، بحسب بيان على الاثر، وزيرة التربية "نسخة من "الخطة الوطنية"، وتم البحث في سبل تطوير التعاون بين واللجنة الوطنية، من خلال مشاريع مستقبلية تستند إلى شراكة بنّاءة بين القطاع العام والمجتمع المدني، وتعكس التزاما مشتركا بحماية البيئة وتفعيل العمل البيئي المؤسساتي".ولفت البيان الى أن "تم الاتفاق على إطلاق سلسلة من الأنشطة التوعوية المشتركة، تستهدف المدارس والمجتمعات المحلية، بهدف تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية، وتعزيز مشاركة الأجيال الشابة في حماية البيئة".وذكر أنه "لم تغب أهمية الإعلام البيئي عن ، حيث تم التأكيد على ضرورة تفعيل دوره كركيزة أساسية في رفع الوعي العام، مع الإشارة إلى تجربة "غدي نيوز" كنموذج إعلامي متخصص وملتزم يسهم في إشراك المواطنين والجهات المعنية في حماية الطبيعة وصون الإرث البيئي".وشدد غانم على "أهمية الحضور الفاعل للدولة اللبنانية، ممثلة بوزارة البيئة، في المحافل الإقليمية والدولية البيئية، لما لذلك من دور حيوي في تثبيت وتعزيز موقع لبنان ضمن لصون الطبيعة، وفتح أوسع لتبادل الخبرات وتطوير الشراكات الخضراء".من جهتها، أشادت الزين بـ"الدور الريادي الذي تؤديه اللجنة الوطنية للـIUCN "، مؤكدة أن "وزارة البيئة منفتحة على كل تعاون فعلي يخدم مصلحة البيئة اللبنانية"، مشددة على "دعم الوزارة الكامل لكل المبادرات البيئية الهادفة، لا سيما تلك التي تعتمد الشفافية والمهنية وتستند إلى شراكات متينة مع والمؤسسات البيئية المتخصصة". (الوكالة الوطنية للإعلام)