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لبنان

أعمال صيانة وتأهيل على طريق صيدا القديمة

Lebanon 24
14-07-2025 | 09:54
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باشرت وزارة الأشغال العامة والنقل تنفيذ أعمال صيانة و تأهيل على طريق صيدا القديمة والمناطق المحيطة بها، وذلك ضمن إطار مشروع "لبنان على السكة" الهادف إلى تأهيل وصيانة شبكة الطرق والجسور على مختلف الأراضي اللبنانية.
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وأوضح بيان للمكتب الإعلامي في الوزارة  "ان الورشة الحالية تشمل أعمال تأهيل وصيانة على المحاور التالية: الطيونة – مار مخايلالسان تيريز- كميل شمعونالشويفاتخلدة، وهي طرق حيوية تربط بين مناطق سكنية وتجارية أساسية وتشهد حركة مرورية كثيفة يومياً. 

وتتضمّن الأشغال الجارية إعادة تزفيت المقاطع المتضرّرة وتحسين الطبقة الإسفلتية، إضافةً إلى معالجة التشققات والهبوطات وتأهيل البنية التحتية بما يضمن جودة الطريق واستدامتها على المدى الطويل.

وتؤكد وزارة الأشغال العامة والنقل التزامها المتواصل بتحديث وتطوير الطرق و الجسور في مختلف المناطق اللبنانية، داعية المواطنين إلى التعاون وتفهّم أي إرباك مؤقّت قد تسببه هذه الورشة، لما فيه مصلحة السلامة العامة وجودة التنقّل".
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