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لبنان

أرسلان: ما يحصل في السويداء يشبه أحداث الساحل السوري

Lebanon 24
14-07-2025 | 09:59
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كتب رئيس الحزب "الديموقراطي اللبناني" طلال أرسلان عبر حسابه على منصّة "إكس": "لا يمكن اعتبار ما يحصل في السويداء مجرّد إشكال بين الدروز والعشائر الموجودة في المحافظة، إذ تخطّى الأمر كل التوقّعات وبات يُشبه إلى حدّ كبير ما شهدته بعض مناطق الساحل السوري".
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فـ"الدولة"، التي يُفترض بها أن تتدخّل بأجهزتها لفضّ النزاع والتحكيم بين أبناء الوطن الواحد، دخلت كطرف بشكلٍ واضح وعلني، وهذا ما يُساهم في تدمير الأوطان لا بنائها.

وعليه، فإنّ تدخّل الدول الكبرى، والدول العربية وتحديدًا دول الخليج العربي، بات ضرورة ملحّة لوضع حدّ لما يجري. حماية الدروز والأقليات لم تعد خيارًا، بل أصبحت واجبًا أخلاقيًا وإنسانيًا. أمّا في غياب هذا التدخّل، فلا أحد يعلم إلى أين ستتجه الأمور، ولا إلى أيّ مصيرٍ نحن ذاهبون".
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