أرسلان: ما يحصل في السويداء يشبه أحداث الساحل السوري

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كتب "الديموقراطي اللبناني" عبر حسابه على منصّة "إكس": "لا يمكن اعتبار ما يحصل في مجرّد إشكال بين والعشائر الموجودة في المحافظة، إذ تخطّى الأمر كل التوقّعات وبات يُشبه إلى حدّ كبير ما شهدته بعض مناطق الساحل السوري".فـ"الدولة"، التي يُفترض بها أن تتدخّل بأجهزتها لفضّ النزاع والتحكيم بين أبناء الوطن الواحد، دخلت كطرف بشكلٍ واضح وعلني، وهذا ما يُساهم في تدمير الأوطان لا بنائها.وعليه، فإنّ تدخّل الدول الكبرى، والدول العربية وتحديدًا دول ، بات ضرورة ملحّة لوضع حدّ لما يجري. حماية الدروز والأقليات لم تعد خيارًا، بل أصبحت واجبًا أخلاقيًا وإنسانيًا. أمّا في غياب هذا التدخّل، فلا أحد يعلم ستتجه الأمور، ولا إلى أيّ مصيرٍ نحن ذاهبون".