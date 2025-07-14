بشأن رفع العلم اللبناني على المؤسسات العامة.. هذا ما قرره سلام

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أصدر قرارا، توجه من خلاله إلى جميع والمؤسسات العامة والبلديات والسفارات والبعثات الدبلوماسية بشأن التقيد بالدستور والمراسيم المرعية الإجراء فيما خص رفع الأعلام .وجاء في القرار:" إستنادا إلى المادة الخامسة من التي حددت ألوان وقياسات اللبناني، كما وإلى الفقرة السادسة من الملحق رقم (٤) من المرسوم رقم ٤٠٨١ تاريخ ۲۰۰۰/۱۰/١٤ المتعلقة بمراسم العلم اللبناني، والتي حظرت رفع أعلام باهتة اللون أو في حالة تمزق، وعطفا على التعاميم السابقة في هذا الخصوص لا سيما التعميمين رقم ٢٠١٤/٤ تاريخ ٢٠١٤/١/٢١ ورقم ۲۰۱٧/٢٧ تاریخ ۲۰۱۷/۱۱/۲۹، يطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والسفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج التقيد بالنصوص القانونية المبينة أعلاه فيما خص رفع الأعلام اللبنانية، والعمل بأقرب وقت على استبدال الأعلام غير المطابقة والباهتة والممزقة بأعلام جديدة إضافة إلى تجديد السارية عند اللزوم".