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لبنان

"التقدمي": للتهدئة الفورية في السويداء والتمسك بسيادة واستقرار سوريا

Lebanon 24
14-07-2025 | 10:11
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 صدر عن الحزب التقدمي الإشتراكي البيان التالي:
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"يُعرب الحزب التقدمي الإشتراكي عن الأسف الشديد للأحداث الدامية التي شهدتها محافظة السويداء، ويتوجه بالتعزية إلى أهالي الشهداء الذين قضوا، داعياً إلى التهدئة الفورية حقناً للدماء.

وإذ أكد أنه يسعى من خلال الاتصالات اللازمة مع المعنيين للتوصل إلى وقف هذا المسلسل المتكرر، شدّد الحزب التقدمي الإشتراكي على ضرورة التوصّل إلى حلّ سلمي برعاية الدولة السورية، يضمن الاستقرار والأمن والسلم الأهلي في جميع أراضي الجمهورية العربية السورية، وبمشاركة كل مكونات الشعب السوري وبالتعاون مع الدولة السورية.

ويرفض الحزب، بشكل قاطع، كل الدعوات المطالِبة بتوفير الحماية الدولية، من أي جهة أتت، ويشدد على أن مسؤولية الأمن والحماية تقع حصراً على عاتق الدولة السورية دون سواها".
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