الحشيمي: التهديد بالسلاح مرفوض ويستوجب الملاحقة القضائية

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قال النائب الدكتور في بيان، ردا على "تهديدات أحد مناصري للمطالبين بسحب السلاح": "في دولة تحترم القانون والدستور، لا مكان للتهديد ولا للتخوين. أن يخرج أحدهم ويقول لمن يطالب بتطبيق والقرارات الدولية "سننزع أرواحكم"، فهذا الكلام مرفوض جملة وتفصيلا، ويشكل تهديدا صريحا للسلم الأهلي ويستوجب الملاحقة القضائية".اضاف: "نحن نؤمن بأن السلاح يجب أن يكون حصرا بيد ، لا لأجل الانتقاص من أحد بل من أجل حماية جميع اللبنانيين دون استثناء، تحت راية جيش واحد وقرار سيادي واحد. هذا الخطاب التحريضي يعكس إفلاسا سياسيا وأخلاقيا ولن يرهبنا، بل سيزيدنا تمسكا بمطلبنا الوطني: قيام والمؤسسات، دولة السيادة الكاملة التي لا تخضع للدويلات والسلاح الخارج عن الشرعية".ودعا " اللبناني الى تحمل مسؤولياته، ومحاسبة كل من يهدد اللبنانيين ويحرض على الفتنة".