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لبنان

الحشيمي: التهديد بالسلاح مرفوض ويستوجب الملاحقة القضائية

Lebanon 24
14-07-2025 | 10:12
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قال النائب الدكتور بلال الحشيمي في بيان، ردا على "تهديدات أحد مناصري حزب الله للمطالبين بسحب السلاح": "في دولة تحترم القانون والدستور، لا مكان للتهديد ولا للتخوين. أن يخرج أحدهم ويقول لمن يطالب بتطبيق الدستور والقرارات الدولية "سننزع أرواحكم"، فهذا الكلام مرفوض جملة وتفصيلا، ويشكل تهديدا صريحا للسلم الأهلي ويستوجب الملاحقة القضائية".
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اضاف: "نحن نؤمن بأن السلاح يجب أن يكون حصرا بيد الدولة اللبنانية، لا لأجل الانتقاص من أحد بل من أجل حماية جميع اللبنانيين دون استثناء، تحت راية جيش واحد وقرار سيادي واحد. هذا الخطاب التحريضي يعكس إفلاسا سياسيا وأخلاقيا ولن يرهبنا، بل سيزيدنا تمسكا بمطلبنا الوطني: قيام دولة القانون والمؤسسات، دولة السيادة الكاملة التي لا تخضع للدويلات والسلاح الخارج عن الشرعية".

ودعا "القضاء اللبناني الى تحمل مسؤولياته، ومحاسبة كل من يهدد اللبنانيين ويحرض على الفتنة".
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