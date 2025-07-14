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لبنان

رئيس الحكومة استقبل لجنة أصدقاء المعتقل جورج عبد الله

Lebanon 24
14-07-2025 | 10:23
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استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام بعد ظهر  اليوم في السرايا، وفدا من "حملة أصدقاء المعتقل جورج عبدالله"، ضم النواب: اسامة سعد ، اسعد ضرغام ، نزيه البزري، وجيمي جبور الذي أوضح بعد اللقاء ؛" وضعنا دولة الرئيس في اجواء التطورات القضائية في ملف الاسير جورج عبدالله في فرنسا .وطالبنا الحكومة اللبنانية عبر الرئيس سلام بإيلاء اهتمام كامل بملف المواطن اللبناني جورج عبدالله الاسير منذ ٤١ عاما في السجون الفرنسية والذي أنهى محكوميته منذ زمن بعيد ، واليوم مسألة الإفراج عنه هي مسألة ادارية ولها علاقة باجندة سياسية او ظروف سياسية معينة ، لذلك نحن نطالب الحكومة بإيلاء الملف اهتماما كافيا لكي يصار إلى مطالبة السلطات الفرنسية بتسليم جورج وعودته الى وطنه ليكمل حياته مع عائلته ، ووعد دولة الرئيس سلام بمراجعة السلطات الفرنسية ومتابعة الملف .
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