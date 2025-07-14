رئيس الحكومة استقبل لجنة أصدقاء المعتقل جورج عبد الله

استقبل الدكتور بعد ظهر اليوم في السرايا، وفدا من "حملة أصدقاء المعتقل عبدالله"، ضم النواب: ، اسعد ضرغام ، نزيه البزري، وجيمي جبور الذي أوضح بعد اللقاء ؛" وضعنا في اجواء التطورات القضائية في ملف جورج عبدالله في .وطالبنا عبر الرئيس سلام بإيلاء اهتمام كامل بملف المواطن اللبناني جورج عبدالله الاسير منذ ٤١ عاما في السجون والذي أنهى محكوميته منذ زمن بعيد ، واليوم مسألة الإفراج عنه هي مسألة ادارية ولها علاقة باجندة سياسية او ظروف سياسية معينة ، لذلك نحن نطالب الحكومة بإيلاء الملف اهتماما كافيا لكي يصار إلى مطالبة بتسليم جورج وعودته الى وطنه ليكمل حياته مع عائلته ، ووعد دولة الرئيس سلام بمراجعة السلطات الفرنسية ومتابعة الملف .

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