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لبنان

ورشة تدريبية للمخاتير الجدد في منطقة جبل عامل الثانية في "حزب الله"

Lebanon 24
14-07-2025 | 10:24
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أعلن العمل البلدي في منطقة جبل عامل الثانية في  "حزب الله" ببيان، أنه "استكمالا لسلسلة الورش التي أطلقها بعد انتهاء الانتخابات البلدية والاختيارية، ينظم ورشة تدريبية خاصة بالمخاتير، وُضعت في إطار رفع الكفاءة وتوحيد المعايير الإدارية بما يواكب حاجات الناس وتطلعاتهم".
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ولفت البيان الى أن "الورشة شملت شروحات عملية حول النماذج الإدارية وآليات العمل البلدي، وتدريبا على سبل تسهيل المعاملات الرسمية، بما يعزز من فعالية المختار في متابعة شؤون أبناء بلدته".
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